Muggenstekkers, citronellakaarsen, speciale stickers en polsbandjes: er bestaan tegenwoordig een hoop spullen die zeggen te helpen tegen muggen. Maar wat werkt nou echt? En als je toch gestoken bent, wat kun je dan doen tegen de jeuk?

"Die stekkers doen niks", zegt Bart Knols tegen NU.nl. "Het is allemaal flauwekul, al die producten die zeggen een geluid te produceren dat muggen afschrikt." Knols kan het weten, want hij is als medisch entomoloog onder meer gespecialiseerd in muggen.

Over citronellakaarsen in de tuin of op het balkon is hij ook niet enthousiast. "Door het branden van de kaars verbrand je automatisch de citronella. Het kan er dan wel een beetje naar ruiken, maar het effect is heel klein."

Daarbij weten we helemaal niet of muggen citronella als sterke geur ervaren. "Hoe muggen geur waarnemen en wat ze ervan vinden, is lastig te zeggen", vertelt Sander Koenraadt, universitair hoofddocent Medische en Veterinaire Entomologie aan Wageningen University & Research.

"Wel weten we over deze insecten dat ze afgaan op lichaamsgeur en bloed als ze hongerig zijn. Een kaars zal ze dan niet tegenhouden", zegt Koenraadt, Polsbandjes en stickers met citronella die je op kleding kunt plakken zijn dan ook niet de oplossing, weet Knols. "Zoiets werkt alleen als ze je hele lichaam bestrijken."

Muggen komen af op lichaamsgeur

"Mensen hopen op een wondermiddel, maar dat bestaat niet", zegt Koenraadt. "Muggen komen af op lichaamsgeur en de CO2 die je uitademt. Die combinatie is een teken voor deze beestjes dat er iets warmbloedigs in de buurt is. Zij zullen daarom zo'n geurspoor volgen tot ze iemand vinden."

Jeuk is psychologisch. Zie je een bult, dan voel je daarna vaak automatisch gekriebel.

Bart Knols, medisch entomoloog

Je kunt muggen wel om de tuin leiden met andere geuren, vertelt Koenraadt. "Daarbij kan een antimuggenspray helpen. DEET is dan het beste middel. Er zijn versies met verschillende concentraties. Die met 20 of 30 procent werken prima, maar het hangt er ook van af of je veel zweet."

Smeren doe je op het moment dat je buiten gaat zitten, zegt Knols. "Een hoge concentratie is niet nodig. Bijna een kwart van wat je smeert wordt opgenomen in de huid en komt in je bloedbaan terecht."

Smeren met DEET kan helpen

Over eventuele schadelijke effecten van DEET bestaan dan ook zorgen. Knols wil daarom meegeven dat het product niet geschikt is voor kinderen onder de drie jaar. "Maar de crèmes met een lagere concentratiegraad DEET beschermen meer dan voldoende tijdens die paar uur voordat je naar bed gaat."

"Als je langdurig smeert met de variant met een hogere concentratie, kan het mogelijk effect hebben op je zenuwstelsel. Maar die kans is echt gering, en het gebruik ervan daarom doorgaans veilig", vertelt Knols.

Er is ook een natuurlijk alternatief. "Eucalyptusolie met een verhoogde concentratie van de werkzame stof citriodiol", zegt de medisch entomoloog.

Ondanks alle maatregelen kun je toch gebeten worden. De jeuk kan dan gekmakend zijn. "Jeuk is psychologisch", legt Knols uit. "Zie je een bult, dan voel je daarna vaak automatisch gekriebel."

Drie tips van Bart Knols en Sander Koenraadt om het muggenprobleem aan te pakken: Verwijder stilstaand water rondom het huis: "Denk aan een regenton, een dakgoot of dierendrinkbak. In water dat een week of langer stilstaat, kunnen muggen zich voortplanten."

Sluit alle ramen en plaats horren: "Hierdoor komen ze minder makkelijk binnen."

Slaap onder een klamboe: "Als laatste fysieke barrière. Je hebt nog wel last van het gezoem, maar je kunt in ieder geval niet gebeten worden."

Dit helpt tegen de jeuk

Er zijn smeersels die volgens Knols kunnen helpen tegen de jeuk. "Met name verkoelende crèmes, denk aan iets met menthol. Alles wat koelt, onderdrukt de jeuk. IJsblokjes kunnen ook uitkomst bieden."

Ook kan het met je nagels zetten van een kruisje in de bult helpen. "Op het moment van zetten in ieder geval wel", weet Knols. "Het is maar van korte duur, maar de pijnprikkel overstemt de jeukprikkel."

En waarom jij altijd gestoken wordt terwijl je partner, zus of vader gespaard blijft? Het blijft een raadsel. "Wel weten we dat het met lichaamsgeur te maken heeft", zegt Koenraadt. "En wellicht ook met de kwaliteit van iemands bloed."