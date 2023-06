Een gerimpeld lijf, gekreukte handen: Maarten van der Weijden heeft dagenlang in het water gelegen en zit nu op de fiets. Wat doet zo lang in het water blijven met je lichaam? En wat willen die gerimpelde vingers je precies vertellen?

200 kilometer zwemmen en 'zoveel' uur in het water: dat Van der Weijden gerimpeld weer bovenkwam, is niet zo gek. Maar ook als je geen lange afstanden zwemt, zul je het herkennen: gerimpelde vingers nadat je (te) lang in bad hebt gelegen of onder de douche hebt gestaan.

"De verklaring was altijd dat je handen en voeten gaan rimpelen doordat de hoornlaag van de huid een klein beetje water opneemt en daardoor opzwelt", zegt Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie.

"Totdat daar een paar jaar geleden ineens een andere, meer evolutionaire verklaring bij kwam." Wat bleek: het rimpelen is een gevolg van het vernauwen van bloedvaatjes in de diepere huidlaag.

"Als je huid gedurende een lange tijd in contact komt met water, zal je zenuwstelsel daarop reageren", vertelt Jorrit Terra, dermatoloog bij het Isala Dermatologisch Centrum in Zwolle." De bloedvaten in je handen en voeten trekken samen. Maar doordat je huid niet slinkt, krijg je rimpels."

Het rimpelen heeft een functie

Het rimpelig worden van je handen en voeten heeft een functie: je natte handen en voeten krijgen meer grip. "Deze reactie van de huid is vanuit de evolutie ontstaan", vertelt Terra.

"Onderzoek laat zien dat mensen met natte handen meer grip hebben op het voorwerp dat zij moesten vastpakken dan mensen met droge handen."

Ieders huid is anders en zal daarom anders reageren.

Jorrit Terra, dermatoloog

"De theorie is dat mensen daar vroeger baat bij hadden, omdat ze meer van het land leefden en daardoor makkelijker voedsel of planten uit de grond konden trekken."

Ieders huid is anders

Hoewel de meeste mensen daar tegenwoordig misschien minder profijt van hebben, kun je er wel last van hebben na een hele avond in bad. "Waarom dat bij de één sneller is dan bij de ander, weten we niet", zegt Terra.

"Maar ieders huid is anders en zal daarom anders reageren. Als Van der Weijden de hele tocht samen met een vriend had gezwommen, hadden we vooraf geweten dat ze beiden anders rimpelig uit het water waren gekomen."

Je huid is het grootste orgaan, legt de dermatoloog uit. "Dat beschermt je tegen invloeden van buitenaf. Door onder meer het verschil in werking en de aanwezigheid van eiwitten is de ene huid sneller droog dan de andere."

Over die gerimpelde vingers hoef je je geen zorgen te maken. "Het is niet meer dan een natuurlijke reactie van je huid na langdurig watercontact."

Water drinken heeft geen nut

Wil je rimpelloos het bad uitstappen of na een lange zwemtocht zoals die van Van der Weijden, dan heeft het geen zin om van tevoren bijvoorbeeld veel water te drinken.

Chloor of zout heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van je huid.

Jorrit Terra, dermatoloog

"Dat heeft geen hydraterend effect op de huid zelf. Wel kun je je huid, voordat die in aanraking komt met water, insmeren met een vettige zalf. Dat heeft een beschermend effect."

Vooral chloor en zoutwater zijn niet goed voor je huid. "Goed smeren kan dan helpen om uitdroging te voorkomen."

Probeer een vettige zalf

Je iedere keer van top tot teen insmeren met een vettige zalf voor het douchen of in bad gaan, zou Terra niet aanbevelen. "Tenzij je last hebt van eczeem of een extreem droge huid. Dan is dat wel verstandig om te doen."

Wekelijks zulke lange afstanden zwemmen, zoals Van der Weijden deed, raadt de dermatoloog voor je huid ook af. "Probeer als je lang in het water hebt gelegen je huid rust te gunnen en te verzorgen met hydraterende crèmes."