Nieuwe behandeling zou kans op overlijden bij nierfalen met kwart verkleinen

Onderzoekers denken dat een nieuwe dialysemethode een betere behandeling voor patiënten met nierfalen is. Hemodiafiltratie zou effectiever zijn dan de gebruikelijke hemodialyse. "Met deze dialysebehandeling neemt de kans op overlijden met 23 procent af", zegt UMC Utrecht.

Nefroloog Peter Blankestijn en arts-epidemioloog Michiel Bots waren voortrekkers van een Europees onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijdag verschenen in The New England Journal of Medicine.

Ruim 6.200 mensen in Nederland en zo 'n 4 miljoen patiënten wereldwijd moeten dialyse ondergaan. Afvalstoffen en vocht worden daarmee uit het bloed gehaald. Hemodialyse is de meestgebruikte dialysemethode. Maar elk jaar overlijdt 10 procent van de behandelde patiënten. Hemodiafiltratie verwijdert meer afvalstoffen. "Hooggedoseerde hemodiafiltratie biedt nierpatiënten een grotere kans op overleving", zeggen de deskundigen.

"Deze dialysebehandeling heeft dezelfde frequentie en tijdsduur als hemodialyse, namelijk driemaal per week vier tot vijf uur", licht Blankestijn toe. "De resultaten van ons onderzoek zijn een belangrijke stap voorwaarts in de behandeling van patiënten met nierfalen."

Kan tot aanzienlijke verandering in dialysewereld leiden

Rob van Kruijsdijk, internist-nefroloog aan het Radboudumc, denkt dat de publicatie een aanzienlijke verandering in de dialysewereld teweeg kan brengen, zegt hij tegen de NOS.

"Op basis van vorige onderzoeken bestonden er bij aardig wat artsen nog twijfels over de nieuwe dialysemethode. Deels zeker in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten wordt de nieuwe behandeling nog nauwelijks toegepast", vertelt Van Kruijsdijk. "Ik denk dat dit onderzoek die twijfels weg zal nemen en dat hemodiafiltratie de nieuwe standaard wordt." Hij was overigens niet bij het onderzoek betrokken.

Eerder werd al rekening gehouden met de kansen die de nieuwe methode kan bieden. Maar eerdere studies konden nog niet aantonen dat een hoge dosis hemodiafiltratie voordelen biedt.