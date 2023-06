Nu de temperaturen flink stijgen, hoor je mensen weer over werken volgens een tropenrooster en lees je tips over hoe je het beste plaknachten door kunt komen. Maar hoe overleef je een warme dag op een kantoor zonder airco of in een snikhete auto in de file?

Luchtige kleding dragen en goed blijven drinken is een goed begin, zegt Maria Hopman, hoogleraar Integratieve Fysiologie aan het Radboudumc. "Als je niet genoeg vocht binnenkrijgt, kun je niet zweten. Dan loopt je lichaamstemperatuur op."

Zweten is belangrijk, weet Hopman. "Dat moet je omarmen, want het is echt je redding. Doe je dat niet of niet genoeg, dan kun je je warmte nergens kwijt. Dan krijg je het zwaarder. Maak je dus niet druk om een beetje zweet. Neem deodorant mee naar het werk en fris je af en toe even op in het toilet."

Goed voorbereid op pad gaan is ook belangrijk. Ga je met de auto naar je werk, dan kan het een uitdaging zijn daar niet oververhit aan te komen. In een auto kun je niet zoveel, zegt Hopman. "Zorg in ieder geval dat je voldoende drinken bij je hebt. En als je geen airco hebt, zet dan zoveel mogelijk de ramen open om het zoveel mogelijk te laten doorluchten."

Werk je op een kantoor zonder airco? Dan kan een ventilator helpen. "De lucht koelt weliswaar niet af, maar de gecirculeerde lucht tegen je huid kan je lichaam wel afkoelen."

Tips voor rijden met deze hitte van de ANWB Check voor vertrek de verkeersinformatie, zodat je niet in de brandende zon in de file hoeft te staan.

Zet voor vertrek de deuren of ramen van je auto open. Op deze manier kan de ergste warmte vast ontsnappen.

Neem voldoende drinkwater mee in de auto en vergeet niet te drinken. Vooral kleine kinderen drogen snel uit.

Zet de airconditioning niet kouder dan 6 graden onder de buitentemperatuur om klachten als verkoudheid, hoofdpijn en keelpijn te voorkomen. Een te groot temperatuurverschil is ongezond voor je.

Zorg voor een aangename temperatuur door het zijraam van de auto af te dekken met een zonnescherm of handdoek.

Blijf voldoende drinken, zowel koud als warm

Heb je op kantoor toch het gevoel oververhit te raken, dan kan het helpen je handen en voeten af te koelen door ze in een ijsbadje te stoppen. Dat werkt goed, omdat er minder bloed naar je handen en voeten stroomt, waardoor deze sneller afkoelen.

Een natte handdoek in je nek kan ook helpen. Drink er dan meteen een ijskoud drankje bij, afgewisseld met een kopje thee. "Door koud te drinken, krijg je koude drank in je buik. Dat warmt weliswaar op in je bloed, maar het zorgt er wel voor dat er iets van warmte wordt onttrokken", zegt Hopman.

"Daar staat tegenover dat als je warme dranken drinkt, je bloedvaten meer open gaan staan, waardoor je de warmte beter kwijt kunt. Het is maar net waar iemand meer behoefte aan heeft tijdens deze warme dagen."

Ook een douche kan helpen, of die nou koud of warm is. "Door het koude water vernauwen je bloedvaten zich. Dat is het mechanisme van je lichaam om als het koud is de warmte vast te houden", legt Hopman uit.

"Misschien dat niet iedereen enthousiast is over ijskoud douchen, maar ook een warme douche heeft effect. Door de warmte gaan je bloedvaten juist openstaan, waardoor je makkelijker warmte kwijtraakt en weer sneller afkoelt."

Kijk naar de dieren: 'Het zal wel'

Verder denkt Hopman dat onze mindset een belangrijke rol speelt. Volgens haar kunnen we het voorbeeld van dieren volgen. "Zij zoeken een koel plekje op en denken: 'Het zal wel'. Door te stressen over de warmte gaat je hartslag omhoog, waardoor het bepaalde lichamelijke reacties op gang brengt."

"Dat wil zeggen, het gevoel dat je moet rennen of vluchten voor gevaar. En dat is precies wat je niet wil. Probeer juist te ontspannen en je over te geven aan de warmte. Stress heeft alleen maar een averechts effect."