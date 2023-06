Veel problemen ontstaan door zorgen om geld. Door de hoge inflatie en energieprijzen groeit de groep mensen die moeite hebben met het betalen van hun rekeningen.

Volgens psycholoog Anita Hubner zorgen geldproblemen voor stress. "Soms openen mensen hun rekeningen niet meer, waardoor schulden ontstaan. Dan kan bijvoorbeeld steun en hulp nodig zijn bij het overzicht houden op de administratie."

De relatie tussen geldstress en mentale problemen wordt steeds duidelijker, zegt Hubner. "Bij dat soort problemen is het belangrijk dat je de kern aanpakt. Het kan fijn zijn als iemand je daarbij helpt en de weg weet in het oerwoud aan regels."

"Stap over je schaamte heen en zoek hulp. Praktische hulp bij financiën, uitzoeken waar je recht op hebt, steun en een luisterend oor bij mentale problemen door financiële problemen zorgen voor opluchting."

Hier kun je terecht voor hulp

Het is niet altijd even duidelijk waar je terechtkunt voor hulp. Informatie en aanvraagformulieren zijn vaak ingewikkeld. Heb je hulp nodig, dan zijn dit de verschillende mogelijkheden:

Bij sociaal raadslieden kun je terecht voor informatie over financiële of juridische kwesties. Waar verschilt per regio.

kun je terecht voor informatie over financiële of juridische kwesties. Waar verschilt per regio. Een buurtteam is er voor vragen over zorg, welzijn, wonen, werk, geldzaken en veiligheid.

is er voor vragen over zorg, welzijn, wonen, werk, geldzaken en veiligheid. Het sociaal loket behandelt vragen over gezondheid, welzijn en meedoen aan de samenleving of het opvoeden van kinderen.

Iedere gemeente heeft een eigen buurtteam en sociaal loket. Zoek je hulp bij mentale problemen? Dan kun je hier terecht:

Online psychische hulp. Zit je even niet zo lekker in je vel of ervaar je lichte klachten? Dan kan het al helpen om online hulp in te schakelen. Er zijn online zelfhulpcursussen en zelfhulptesten beschikbaar. Die zijn gratis en anoniem.

Zit je even niet zo lekker in je vel of ervaar je lichte klachten? Dan kan het al helpen om online hulp in te schakelen. Er zijn online zelfhulpcursussen en zelfhulptesten beschikbaar. Die zijn gratis en anoniem. Ga naar de huisarts of bedrijfsarts . Voel je je niet goed, maar weet je niet waar dat aan ligt? Dan kan het nuttig zijn om naar je huisarts te gaan, omdat hij of zij lichte psychische klachten zelf kan behandelen. Is dat niet voldoende, dan kan je huisarts je doorverwijzen naar de ggz.

. Voel je je niet goed, maar weet je niet waar dat aan ligt? Dan kan het nuttig zijn om naar je huisarts te gaan, omdat hij of zij lichte psychische klachten zelf kan behandelen. Is dat niet voldoende, dan kan je huisarts je doorverwijzen naar de ggz. Bij de ggz wordt onderscheid gemaakt tussen de basis-ggz en de gespecialiseerde ggz. De hulp die wordt aangeboden via de basis-ggz komt in de vorm van gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Daarnaast is er de mogelijkheid van e-health: een behandeling via internet en een combinatie van gesprekken en een internetbehandeling. De gespecialiseerde ggz is voor patiënten met zware, ingewikkelde aandoeningen.

Mentale hulp kan ook gratis en anoniem

Mocht je het zoeken naar psychologische hulp spannend vinden, dan kun je ook gratis en anoniem terecht bij MIND Korrelatie. "Iedereen kan ons bellen voor psychologische hulp", zegt Valerie Ritchie, psycholoog bij de organisatie.

Je krijgt dan een eenmalig gesprek van dertig minuten. Daarin probeert de hulpverlener die je aan de lijn krijgt voorlichting te geven, advies te bieden of mee te denken over wat er wel of niet mogelijk is.

"Mensen ervaren vaak nog een te hoge drempel als het gaat om het zoeken naar professionele hulp", weet Ritchie. "Als je twijfelt of jouw problemen wel 'ernstig' genoeg zijn, helpt het misschien om ze eerst aan ons voor te leggen. Dit kan ook via de chat, WhatsApp en mail."

Wachtlijsten niet bemoedigend

Daarnaast zullen de lange wachtlijsten bij allerlei organisaties niet bemoedigend werken. Daarom biedt MIND Korrelatie overbruggingsadvies tijdens de periode dat je op een wachtlijst staat.

"Daarbij kun je denken aan een eenmalig gesprek over wat je zelf kunt doen om die overbruggende maanden door te komen", zegt Ritchie. "Dat kan gaan over waar je zelf extra hulp zou kunnen vinden, bijvoorbeeld via je zorgverzekering of ggz-instelling."

"Ook kunnen we kijken naar welke hulpmiddelen je eventueel al in huis hebt. Of we kunnen advies geven over beschikbare hulpmodules die mensen kunnen gebruiken."