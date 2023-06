Volop hooikoortsseizoen: zo verminder je de klachten

Tranende ogen, niesbuien, vermoeidheid en een vervelende hoest: een kwart van de bevolking heeft last van hooikoorts. Nu het hoogseizoen voor iedereen met een allergie voor pollen gaande is, vroegen we experts wat je kunt doen om je klachten te verlichten.

Een belangrijke manier om hooikoortsklachten te voorkomen, is weten voor welke pollen je allergisch bent. Als je dat weet, kun je die zoveel mogelijk proberen te mijden. De verschillende soorten beginnen op verschillende momenten en plekken met bloeien, zegt bioloog Maurice Martens.

Martens is als redacteur betrokken bij pollennieuws.nl. Voor deze site schrijft hij het pollenjournaal, waarin staat waar en wanneer welke pollen in de lucht zitten.

Hij zegt dat het weerbeeld hierbij een belangrijke rol speelt. "Hebben we niet een koude herfst en een stevige winter achter de rug, dan beginnen bomen en planten eerder met groeien en bloeien en kun je dus eerder last krijgen."

Weet wanneer welke pollen rondzweven

Hoewel mei en juni als hoogseizoen worden gezien, kun je een groot deel van het jaar last hebben van pollen van bloeiende planten.

Voor welke pollen je allergisch bent, hangt af van je immuunsysteem. In het ziekenhuis of bij de huisarts kun je laten testen voor welke pollen je gevoelig bent, weet Michael Rutgers. Hij is bestuurder en algemeen directeur van het Longfonds.

Zo ziet het pollen- en daarmee hooikoortsseizoen eruit Om te beginnen start het seizoen met het bloeien van de els en de hazelaar. Dit jaar bloeiden de eerste elzen al in december, nu is het de beurt aan de berk. De verwachting is dat ze dat in ieder geval nog een maand zullen doen. Volgens de bioloog is de berk een belangrijke boomsoort: "In Nederland hebben ongeveer een miljoen mensen last van bloeiende berken. Een behoorlijk aantal als je bedenkt dat verspreid over het jaar een kwart van de bevolking last heeft van hooikoortsklachten."

Vanaf begin april en mei begint het gras met groeien en bloeien. "De zon laat zich iets vaker zien en de dagen worden langer. Met de lente begint ook het graspollenseizoen." Zo'n twee miljoen mensen hebben last van bloeiend gras. Deze periode loopt tot pakweg eind juli begin augustus.

Tot slot is het de beurt aan de kruiden. Met name bijvoet en alsemambrosia zijn dan de boosdoeners. Deze kruiden kunnen van augustus tot oktober bloeien.

Je kunt over hooikoorts heen groeien

"Iedereen reageert anders op bepaalde prikkels en allergenen", legt Martens uit. De bioloog voegt eraan toe dat hooikoorts op ieder moment in je leven kan ontstaan. "Maar je kan er ook overheen groeien. Blijkbaar heeft je immuunsysteem dan geleerd dat het niet meer hoeft te reageren."

Hij vergelijkt de allergie met een emmer die onder een druppelende kraan staat. "Die emmer druppelt langzaam vol, totdat hij overloopt. Op dezelfde manier kun je je voorstellen hoe een allergie bij een mens kan ontstaan. Na het overschrijden van het niveau dat je lichaam aankan, komt de allergie er ineens uit."

Medicatie is gewoon bij de drogist verkrijgbaar. Je kunt er moe van worden, maar de symptomen worden er wel door afgevlakt.

Michael Rutgers, algemeen directeur Longfonds

Slik hooikoortspilletjes of gebruik een luchtreiniger

Naast pollen mijden, wat natuurlijk niet voor iedereen mogelijk is, kun je een aantal andere voorzorgsmaatregelen treffen.

Het ligt misschien voor de hand, maar hooikoortspilletjes kunnen effectief zijn. Rutgers ziet hooikoortspatiënten hun medicatie verhogen als er weer pollen in de lucht hangen. "Die zijn gewoon bij de drogist verkrijgbaar. Je kunt er moe van worden, maar de symptomen worden er wel door afgevlakt."

Verder denkt hij dat mensen profijt kunnen hebben van een luchtreiniger. "Dan worden de pollen binnenshuis uit de lucht gefilterd."

Bescherm je ogen en smeer vaseline

Ook wijst Rutgers op de relatie tussen hooikoorts en longziekten. "Mensen met astma hebben vaak ook last van hooikoortsklachten. Die allergieën werken op elkaar in. Zij kunnen extra pufjes halen om hun benauwdheid te verminderen en hun longen rustig te krijgen."

Wat je verder kunt doen? Een neusspray met ontstekingsremmer kan helpen, net als het dichthouden van de ramen op zonnige dagen met veel wind.

Martens adviseert ook vaseline rond je neusgaten en bovenlip te smeren. "Bij het inademen blijft dan een deel van de pollen aan de vaseline hangen. Het kan ook handig zijn om een grote zonnebril op te zetten om zo je ogen te beschermen. En hou natuurlijk het pollenjournaal in de gaten."

