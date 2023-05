Maagverkleining heeft volgens onderzoek ook positief effect op hersenen

Delen via E-mail

Een maagverkleining leidt niet alleen tot gewichtsverlies, maar heeft ook een positief effect op de hersenen. Uit onderzoek blijkt dat patiënten die een maagverkleining ondergingen een stuk beter scoorden op hersentesten.

In de zes maanden na de operatie waren de deelnemers gemiddeld 30 kilo kwijt. Hoe dat gewichtsverlies leidt tot betere hersenprestaties is nog niet precies duidelijk.

"We denken aan een combinatie van factoren", legt promovendus Debby Vreeken uit. "Vetcellen geven meer dan honderd signaalstoffen af, die onder andere ontstekingen veroorzaken en bloedvaten negatief beïnvloeden, ook in de hersenen. Die stoffen nemen af bij gewichtsverlies."

Hoogleraar anatomie Amanda Kiliaan merkt op dat de deelnemers aan het onderzoek nog relatief jong waren (gemiddeld 46 jaar) en in "een voorstadium" van schade aan kleine bloedvaten zaten. "Nu zien we dat de hersenen beter presteren door afvallen en het proces van schade blijkbaar deels omkeerbaar is." Vooral het verlies van buikvet lijkt volgens de onderzoekers belangrijk voor de hersenfunctie.