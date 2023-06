Delen via E-mail

Bij een fokker in het Brabantse Eersel werden onlangs honden in beslag genomen omdat deze persoon de dieren ondanks meerdere waarschuwingen bleef verwaarlozen. Hoe weet je als hondenkoper of een fokker in orde is? Hier moet je op letten.

Je moet op veel dingen letten, zegt dierenarts Kelly Kessen, die betrokken is bij organisatie Dier&Recht. "Veel mensen gaan als ze een puppy willen kopen eerst googelen. Dat is al een vreemde situatie."

"Een hond schaf je aan voor het leven. Daar horen een gedegen onderzoek en een overweging bij. Bovendien is het vaak zo dat je via Google al snel op Marktplaats terechtkomt, en daar worden zelden goede nestjes aangeboden."

Het is volgens Kessen veel beter om naar een dierenarts of hondenschool in de buurt te gaan, en daar te vragen naar de mogelijkheden. Kom je toch via Marktplaats bij een nest pups terecht, dan spelen een aantal punten een belangrijke rol.

"Als een adverteerder tien verschillende soorten honden aanbiedt, dan is er iets niet in de haak", zegt Kessen. "Verder kun je kijken of die bewuste adverteerder meerdere advertenties uit heeft staan. Als dat het geval is, dan weet je dat het om een handelaar gaat, en niet een fokker."

Neem nooit op dezelfde dag een beslissing

"Vaak gaat het om meerdere pups van verschillende rassen in dezelfde woonplaats", vervolgt Kessen. "De aanbieders hebben allemaal een andere naam, maar vaak wel allemaal hetzelfde telefoonnummer. Blijf daar mijlenver vandaan."

Als er maar één nest aangeboden wordt, en de adverteerder heeft maar één advertentie uitstaan, dan moet er een open vorm van communicatie mogelijk zijn.

Je neemt een pup nooit zomaar meteen mee naar huis. Het is tenslotte geen aankoop op bestelling en het gaat niet om een brood halen bij de bakker.

Kelly Kessen, dierenarts

"Als iemand alleen bereikbaar is via de chat, of je dwingt om meteen op dezelfde dag een beslissing te nemen, moet er een alarmbel gaan rinkelen."

Is een puppy afkomstig uit een goed nest, dan bevindt het zich bij de moeder en misschien wel bij broertjes of zusjes. Je gaat eerst een keer kijken en krijgt vervolgens de tijd om erover na te denken. Als het goed is, vraagt een fokker daar zelf naar. Die wil immers dat de pups goed terechtkomen.

"Je neemt een pup nooit zomaar meteen mee naar huis", zegt Kessen. "Het is tenslotte geen aankoop op bestelling en het gaat niet om een brood halen bij de bakker, maar om een dier waar je de rest van zijn leven mee verbonden bent."

Meer aandacht voor schadelijke raskenmerken

De laatste jaren is er gelukkig veel meer aandacht voor schadelijke raskenmerken, vertelt dierenarts Anne van den Wildenberg. Zij is aangesloten bij online service App de Dierenarts, waar dierenartsen advies geven over allerlei vragen en problemen die spelen bij huisdieren.

"Met ongezonde dieren mag niet gefokt worden. Zo worden er specifieke eisen gesteld aan bijvoorbeeld de snuitlengte van Franse bulldogs en mopshonden", zegt Van den Wildenberg.

"Fokkers die deze regelgeving in de wind slaan en dus honden fokken die lijden onder de uiterlijke kenmerken van het ras, zijn per definitie ook geen goede fokkers."

Zeven op de tien pomeriaantjes hebben een aandoening waarbij de hersenen niet in de schedel passen. Zij hebben hierdoor levenslang hoofdpijn en pijn in de nek.

Kelly Kessen, dierenarts

Volgens Kessen speelt dat ook bij de razend populaire pomeriaantjes. "Deze hondjes zien er misschien heel schattig uit, maar hun uiterlijk is heel schadelijk."

"Zeven op de tien pomeriaantjes hebben een aandoening waarbij de hersenen niet in de schedel passen. Zij hebben hierdoor levenslang hoofdpijn en pijn in de nek."

Eigen verantwoordelijkheid

Bij de aankoop van een puppy heb je zelf ook een verantwoordelijkheid. "Als je een beetje onderzoek doet, zie je al snel dat dit soort kleine hondjes niet normaal zijn", vertelt Kessen.

"Een goede fokker fokt op gezondheid. Uiterlijk komt nooit op de eerste plaats, zoals dat wel het geval is bij rashonden. Goede fokkers fokken in plaats van een rashond kruisingen van bijvoorbeeld een labrador en een herder, of een kooiker en een spaniel."

Er zijn namelijk ook heel veel fokkers die echt heel serieus bezig zijn om hun ras zo gezond mogelijk te houden.

Anne van den Wildenberg, dierenarts

Van den Wildenberg merkt daarbij op dat het belangrijk is om niet alle rashondenfokkers over één kam te scheren. "Er zijn namelijk ook heel veel fokkers die echt heel serieus bezig zijn om hun ras zo gezond mogelijk te houden."

Kruisingen zijn volgens Kessen over het algemeen gezonder, omdat daarbij niet wordt vastgehouden aan bepaalde schadelijke uiterlijke kenmerken en er geen sprake is van inteelt, waarbij je fokt binnen dezelfde familie en hetzelfde ras. "Dat kan leiden tot allerlei nare ziektes zoals epilepsie."

Let ook op het koopcontract

Kessen adviseert vervolgens ook goed te letten op het koopcontract. "Als een fokker in het koopcontract van alles uitsluit, zoals een beperking van de aansprakelijkheid tot het eerste jaar of tot de hoogte van de aankoopsom, dan kun je bij die fokker beter geen hond kopen."

"De fokker durft in zo'n geval blijkbaar geen garantie op een gezonde hond te geven. Een goed koopcontract geeft vertrouwen en daarin neemt de fokker ook een verantwoordelijkheid." Tot slot deelt Dier&Recht de volgende punten als houvast:

De grootste kans op een gezonde hond heb je met een kruising of niet-rashond.

Wil je toch een rashond, kijk dan eerst in onze lijst met rashonden en erfelijke aandoeningen.

Controleer of de ouderdieren van tevoren getest zijn op de meest voorkomende erfelijke aandoeningen bij dat ras. Vertrouw niet op allerlei certificaten, maar alleen op de originele testresultaten van een dierenarts of laboratorium.

Laat je eigen dierenarts naar de papieren kijken als je de fokker of je eigen oordeel niet vertrouwt.

De lakmoesproef: durft de fokker garant te staan voor de gezondheid van de pups of wordt er juist van alles uitgesloten in de koopovereenkomst?