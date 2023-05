Studenten hebben last van prestatiedruk. Dus gaat het aantal punten omlaag dat ze moeten halen om over te gaan naar het tweede jaar. Gaat dit helpen, of heeft het juist een tegenovergesteld effect? En wat kun je zelf doen?

Tijdens corona werd zichtbaar dat veel studenten last hebben van angst, eenzaamheid en depressie. "Aandacht voor studentenwelzijn speelt al langer, maar toen werd extra duidelijk dat er iets gedaan moet worden", zegt een woordvoerder van minister Dijkgraaf.

In het coalitieakkoord werd daarom vastgelegd dat studenten die in hun eerste jaar het bindend studieadvies (BSA) niet halen, daar in het tweede jaar alsnog de kans voor krijgen. Het voorstel is dat opleidingen straks een norm van maximaal 30 punten mogen hanteren in het eerste jaar. Nu hanteren veel van hen een BSA tussen de 36 en 60 punten.

Rapporten van het Trimbos en RIVM laten zien dat studenten die veel stress, prestatiedruk en slaapproblemen ervaren, vaak een mindere goede mentale gezondheid hebben.

Prestatiedruk is een maatschappelijk probleem

Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut denkt dat het verlagen van het BSA zeker zou kunnen helpen. Toch is zij ook kritisch: "Prestatiedruk is een symptoom van een breder maatschappelijk probleem. Dat wordt met dit soort maatregelen niet opgelost."

Kraak vindt dat we beter de maatschappelijke overtuiging ter discussie kunnen stellen dat alles altijd beter en sneller moet.

Het voorstel van minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) om de BSA-norm te versoepelen is positief ontvangen. Zo noemde de Landelijke Studentenvakbond het een belangrijke eerste stap. Het Interstedelijk Studentenoverleg spreekt van een verademing.

Het verlagen van het BSA is niet dé oplossing, maar kan wel voor verlichting zorgen.

Jolien Dopmeijer, projectleider studenten bij het Trimbos-instituut

Vaak is er een goede reden om BSA niet te halen

Toch klinkt er ook kritiek. Want als je de druk niet aankunt, zit je dan niet op de verkeerde plek? En zorgt het uitstellen van bepaalde tentamens niet voor nog meer druk op een later moment?

"Als studenten in het eerste jaar hun BSA niet halen is daar vaak een goede reden voor", zegt Jolien Dopmeijer, projectleider studenten bij het Trimbos-instituut. "Het verlagen van het BSA is niet dé oplossing en zal niet alle prestatiedruk wegnemen, maar kan wel voor verlichting zorgen."

Niet alle vertraging is zo groot dat die niet meer in te halen is, voor sommige studenten is dat wel degelijk mogelijk.

Jolien Dopmeijer, projectleider studenten bij het Trimbos-instituut

Volgens Dopmeijer moeten we dit voorstel dan ook zien als een stap in de goede richting. "Ik heb ook niet het idee dat minister Dijkgraaf dit ziet als hét antwoord op de vraag hoe we de mentale gezondheid van studenten kunnen verbeteren."

"En wat die opeenstapeling van niet behaalde resultaten betreft, denk ik dat dat wel mee zal vallen. Niet alle vertraging is zo groot dat die niet meer in te halen is. Voor sommige studenten is dat wel degelijk mogelijk. Op deze manier wordt studenten die ver achterop zijn geraakt een kans geboden."

Wat kun je zelf doen?

Wat kun je als student doen als je dit jaar moeite hebt met het halen van tentamens en andere toetsen? "Zit je in de knel, praat er dan over, dat helpt echt", weet Dopmeijer. "Dat zorgt voor ruimte in je hoofd."

"Probeer daarnaast structuur aan te brengen en werk aan een betere balans als het gaat om inspannen en ontspannen. Alleen maar aan het werk zijn levert geen productiviteit op. Het voelt misschien tegenstrijdig, omdat je je vakken moet halen, maar ontspanning is net zo belangrijk."