Uitbraak apenpokken is volgens WHO niet langer een internationale noodsituatie

De wereldwijde uitbraak van apenpokken is volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO niet langer een internationale noodsituatie. Volgens WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus wordt er "gestage vooruitgang geboekt bij het beheersen van de uitbraak".

De WHO-topman maakte de wijziging donderdag bekend. Bij het beheersen van de uitbraak wordt volgens hem nauw samengewerkt met de gemeenschappen die het zwaarst zijn getroffen door het virus.

Het apenpokkenvirus werd in juli vorig jaar uitgeroepen tot een internationaal gevaar voor de volksgezondheid. De WHO geeft zo'n internationaal signaal doorgaans af om een gecoördineerde wereldwijde reactie op gang te brengen en financiering vrij te maken voor het delen van vaccins en behandelingen.

Het apenpokkenvirus dook in mei vorig jaar op buiten streken waar het normaal in Afrika voorkomt, ook in Nederland. Het aantal infecties is inmiddels afgenomen. Besmette mensen kunnen last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Hoewel een infectie fataal kan zijn, worden de meeste mensen er niet heel erg ziek van.

Eind oktober vorig jaar melde het RIVM al dat de uitbraak van apenpokken in ons land zo goed als voorbij was. Vaccineren was vanaf toen niet meer nodig. Risicogroepen konden tot eind oktober vorig jaar een vaccinatie krijgen.

