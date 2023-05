Moeder- en babysterfte in de wereld neemt maar niet af volgens WHO

De moeder- en babysterfte in de wereld neemt maar niet af. Dat komt doordat er steeds minder geld gaat naar de gezondheid van moeders en pasgeborenen. De overlevingskansen bij de bevalling zijn al sinds 2015 ongeveer hetzelfde.

Wereldwijd overlijden jaarlijks 4,5 miljoen vrouwen en baby's rond de zwangerschap, meldt wereldgezondheidsorganisatie WHO dinsdag op basis van een rapport. 290.000 moeders overlijden tijdens de bevalling. Van de baby's worden er 1,9 miljoen dood geboren en overlijden er 2,3 miljoen in de eerste maand van hun leven.

Volgens de WHO waren de meeste sterfgevallen te vermijden als de juiste zorg beschikbaar was geweest. Het probleem is volgens de WHO dat veel gezondheidsstelsels in de wereld onder druk staan. De coronapandemie, toenemende armoede en de toename van het aantal humanitaire crises zijn daarvan de belangrijkste oorzaken.

Slechts een op de tien landen zegt dat het beschikt over voldoende financiële middelen om de gezondheidszorg op peil te houden. Verder is minder dan een op de drie landen in staat om voldoende zwangerschapszorg te bieden. Moeder- en babysterfte komt het meest voor in Afrikaanse landen onder de Sahara en in landen in het midden en zuiden van Azië.

Vrouwen moeten de baas zijn over hun eigen seksleven

Om het tij te keren, zijn volgens de WHO meer en slimmere investeringen in de eerstelijnsgezondheidszorg nodig. Daaronder valt zorg waar mensen zonder verwijzing zelf naartoe kunnen, zoals de huisarts, tandarts, fysiotherapeut en apotheker. Daarnaast moeten vrouwen en baby's rond de bevalling toegang hebben tot goede en betaalbare gezondheidszorg.