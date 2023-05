Delen via E-mail

Gordon is weer terug in Nederland om het verdriet over zijn verbroken relatie te verwerken. Omdat iedereen weleens liefdesverdriet heeft en NUjij'ers zich afvragen hoe je eigenlijk over iemand heen komt, legde NU.nl deze vraag voor aan drie relatiedeskundigen.

In veel situaties kun je liefdesverdriet vergelijken met een rouwproces, zegt hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Roos Vonk.

"Je moet je ermee verzoenen dat je afscheid moet nemen van iemand die tot dan toe een grote rol speelde in je leven", legt de auteur van Liefde lust en ellende uit.

Mensen denken bij rouw al snel aan de dood, maar er zijn meer aangelegenheden die een rouwproces in werking stellen, vertelt gezins- en relatietherapeut Rianne Roes.

Ze denkt daarbij niet alleen aan een baan die je moet opgeven of een achteruitgaande gezondheid, maar ook het verlies van een partner.

Tegen beter weten in blijven hopen

Als je partner is overleden, is het veel duidelijker dat iemand weg is, zegt Vonk. De hoogleraar ziet dat mensen na een verbroken relatie vaak in de ontkenningsfase blijven hangen. "Ze blijven hopen dat het weer goed komt. Bij een overlijden kan dat natuurlijk niet."

Als je verliefd bent, activeert dat allerlei hormonen. Dat zijn dezelfde hormonen die je hebt bij gebruik van cocaïne.

Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie

Dat is volgens de hoogleraar begrijpelijk: "Misschien ga je op goede voet uit elkaar. Dan kan het zijn dat je hoopt dat iemand niet helemaal uit je leven verdwijnt."

"En als een ruzie de reden van jullie breuk is, dan hoop je wellicht dat het toch nog goed komt. Hoe dan ook, hoop vertraagt het verwerkingsproces. Je gaat niet naar de volgende fase."

Cold turkey afkicken: zie elkaar niet meer

Want als de een verdergaat met zijn leven en de ander hoop blijft houden, leidt dat er alleen maar toe dat je als achterblijver nog meer gekwetst wordt. "Het is net als met een verslaving", weet Vonk.

"Als je verliefd bent, activeert dat allerlei hormonen. Dat zijn dezelfde hormonen die je hebt bij gebruik van cocaïne. Het beste is daarom om cold turkey af te kicken en elkaar helemaal niet meer te zien."

Stel jezelf de vraag of je wil blijven vechten tegen de werkelijkheid of dat je je erbij neerlegt.

Caroline Franssen, relatietherapeut

Vervolgens is het belangrijk om de waarheid onder ogen te zien, zegt relatietherapeut Caroline Franssen. "Stel jezelf de vraag of je wil blijven vechten tegen de werkelijkheid of dat je je erbij neerlegt."

Pijn kan te heftig zijn om snel te verwerken

Pas daarna kun je je volgens Franssen overgeven aan je emoties. "Aan de machteloosheid, het huilen en het verdriet, maar je mag ook best boos zijn."

Iedereen gaat daar anders mee om, zegt Roes. "Een verbroken relatie zet ons overlevingsmechanisme in gang. Het doel daarvan is de pijn wegstoppen."

"Dat klinkt als iets slechts, maar dat hoeft het niet te zijn. Zolang je maar in de gaten hebt wat je aan het doen bent. Soms is de pijn zo heftig, dat je dat niet in één keer kan verhapstukken."

"Dan werkt het misschien om langer in de ontkenningsfase te blijven hangen. Blijf wel communiceren dat je er nog niet klaar voor bent om de waarheid onder ogen te zien."

Voel het verlies

Uiteindelijk is het zaak om het verlies te ervaren en daar ruimte aan te geven. "Het verwerken is een actieve bezigheid", zegt Roes. "Luister bijvoorbeeld naar bepaalde muziek, kijk een voor jullie bijzondere film of schrijf of praat erover."

Het is niet zo simpel als een knop omzetten en het verdriet binnenlaten, weet Roes. Maar volgens haar is het belangrijk om op te merken wat er in je omgaat en dat toe te laten.

"Doe je dat niet en ga je door met je leven, dan zul je dagelijks geconfronteerd blijven worden met herinneringen aan jullie leven samen."

Er zal een dag komen dat je ineens niet meer aan hem of haar denkt, en het wrange is dat je je op die bewuste dag daar niet eens bewust van zal zijn.

Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie en auteur

Vonk wil meegeven dat liefdesverdriet kan aanvoelen als een zware deken die om je heen hangt. Zo kan de gedachte dat je nooit meer zo iemand zal vinden, door je hoofd blijven spoken.

"Aan de ene kant is dat inderdaad zo, want iedereen is uniek. Je krijgt met een volgende partner niet meer precies hetzelfde. Aan de andere kant krijg je met de volgende partner weer andere mooie dingen die ook uniek zijn."

Je krijgt ruimte voor mooie dingen

Verder is het volgens Vonk niet mogelijk om de breuk bewust een plek te geven. "Zo werkt dat niet. Toch zal er een dag komen dat je ineens niet meer aan hem of haar denkt. En het wrange is dat je je op die bewuste dag daar niet eens bewust van zal zijn."

Heb je eenmaal ruimte geboden aan het lief en leed dat jullie samen hebben gedeeld, dan brengt dat nieuwe mogelijkheden met zich mee, zegt Roes.

"Je zal merken dat de zwaarte lichter wordt, waardoor er ruimte vrijkomt voor zingeving en de mooie dingen die jullie samen hebben meegemaakt. Dat is misschien iets om aan vast te houden."