Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het is de week van de overgang, een jaarlijks terugkerende campagne die aandacht vraagt voor de impact ervan op het leven van vrouwen. Maar ook mannen kunnen last krijgen van overgangsklachten. Experts leggen uit hoe je deze klachten kunt herkennen en wat je eraan kunt doen.

Bij mannen die in de overgang raken draait het om een tekort aan testosteron. De symptomen die zich als eerste voordoen gaan ten koste van hun seksualiteit, zegt hormoondeskundige Ralph Moorman. "Denk aan een erectiestoornis en een lager libido."

Mannen kunnen klachten ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met de vrouwelijke overgang. "Dat komt doordat in het buikvet testosteron wordt afgebroken en omgezet tot oestrogeen", zegt Herman Leliefeld, uroloog bij Andros Clinics. "Oestrogenen laten vervolgens aan een orgaan in de hersenen weten dat de testikels geen testosteron meer hoeven te produceren."

Naast een lager libido of een erectiestoornis kan een tekort aan testosteron leiden tot een verminderde spiermassa en algehele lusteloosheid. Waar vrouwen vaak acuut in de overgang raken en last kunnen krijgen van hevige klachten, is het bij mannen meestal een sluimerend proces, weet Moorman.

"Juist doordat het zo langzaam gaat, hebben mannen niet door dat het om een testosterontekort gaat. In plaats daarvan zullen zij bijvoorbeeld eerder denken aan ouderdomsklachten."

Mannen in de overgang raken niet onvruchtbaar

Verder is het grootste verschil dat vrouwen na de menopauze onvruchtbaar raken, terwijl dat bij mannen niet het geval is. Daarnaast kan het zijn dat mannen met een gezonde levensstijl en een goede algehele gezondheid minder snel last krijgen.

In het geval van overgewicht, stress, een te hoge bloeddruk of cholesterol kunnen testosterontekortklachten eerder optreden. "Goed om te weten is dat deze klachten terug te draaien zijn door gezonder te gaan leven", geeft Leliefeld aan. "Dat begint al bij een verlies van 10 tot 15 procent aan lichaamsgewicht."

Je hoeft niet te gaan trainen voor een sixpack, maar werken aan een gezond vetpercentage is wel van belang

Ralph Moorman, hormoondeskundige

Je vetpercentage heb je zelf in de hand, zegt Moorman. "Je hoeft niet te gaan trainen voor een sixpack, maar werken aan een gezond vetpercentage is wel van belang." Verder wordt krachttraining ook steeds belangrijker, ziet Moorman.

"Eenmaal op leeftijd wordt het steeds moeilijker om botten en spieren stevig en krachtig te houden", zegt hij. "Je herstelt minder snel dan vroeger. Dat kun je aanpakken door korter en slimmer te trainen, waardoor je jezelf de tijd gunt om te herstellen."

Te weinig bewustzijn

Zowel Leliefeld als Moorman denkt dat er te weinig bewustzijn is rond klachten die horen bij een tekort aan testosteron. Want waar mannen daar in eerste instantie zelf niet aan denken, wijzen zorgverleners hen daar ook niet op.

Vrouwen hebben over het algemeen de neiging eerder een arts te bezoeken als ze denken dat er iets aan de hand is.

Herman Leliefeld, uroloog

"Er wordt wel over gepraat, maar de consequenties worden niet overzien", zegt Leliefeld. "Het preventieakkoord van het kabinet heeft het wel over de suikertaks en groenten zonder btw, maar er gebeurt niks. Terwijl diabetes een vreselijke epidemie is."

Overgewicht kan leiden tot allerlei nadelige gezondheidsgevolgen. Maar volgens Leliefeld moet je daarbij ook een testosterontekort niet over het hoofd zien. De uroloog benadrukt het belang van meer bewustwording.

Het belang van een gezonde levensstijl

Daar speelt volgens hem mee dat mannen vaak pas aan de bel trekken als het te laat is. "Vrouwen hebben over het algemeen de neiging eerder een arts te bezoeken als ze denken dat er iets aan de hand is. Misschien ook omdat zij wellicht beter bekend zijn met hun lichaam."