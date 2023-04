Sinds de pandemie lunchen we minder vaak in de bedrijfskantine. Niet alleen omdat een broodje vaak duur is, maar ook omdat het aanbod gezond eten meestal tegenvalt. Omdat onze lezers zich afvroegen hoe je toch een verantwoorde keuze kunt maken, vroegen we dat aan experts.

De ongezonde opties liggen vaak voor het grijpen, ziet voedingscoach en gewichtsconsulent Loes Aarnink. "Er is overal verleiding. We vinden het betutteling om ongezonde producten weg te halen of op minder zichtbare plekken te leggen. We zouden zelf in staat moeten zijn om de gezonde keuze te maken."

Maar mensen zijn gewoontedieren, zegt voedingscoach Hanny Breel. Zij haalt een onderzoek uit 2016 aan waarin de onderzoekers de vettere 48+-kaas in een bedrijfskantine omruilden voor een magere 30+-kaas. En wat bleek? Werknemers pakten zonder te kijken een plakje 30+.

"Mensen maken iedere keer hetzelfde rondje en pakken wat ze gewend zijn te pakken, zonder echt goed te kijken", zegt Breel. "Daarbij ben je afhankelijk van hoe de cateraar de producten heeft opgesteld. Dat is marketing."

Frituren is makkelijk én goedkoop, maar niet gezond

En bedrijfskantines en cateringbedrijven zijn voor een groot deel gericht op het maken van winst. Kroketten en frikandellen in de frituur gooien is niet alleen kostenbesparend, iedereen kan het. Daar komt bij dat verse producten kunnen bederven, terwijl je kroketten zo uit de vriezer kunt halen.

"We kunnen wel zeggen dat je sterk in je schoenen moet staan om de gezonde keuze te maken, maar de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Zo makkelijk is het dus kennelijk niet. En dat terwijl we ondertussen wel oordelen over medewerkers die te zwaar zijn", zegt Aarnink.

Volgens haar maken we ongeveer tweehonderd voedingskeuzes per dag. "In de meeste gevallen doen we dat onbewust. Zit iets eenmaal in je hoofd - denk aan de geur van kroketten of het zien van verse kaasbroodjes - wordt het lastiger ze te laten liggen. Maar als het er niet is, hoef je die keuze ook niet te maken."

Tips voor een gezondere lunch op kantoor Kies indien mogelijk volkoren brood . Dat is volgens Aarnink de gezondste optie als het om brood gaat.

. Dat is volgens Aarnink de gezondste optie als het om brood gaat. Ga voor een salade . Als de dressing vooral gebaseerd is op plantaardige olie, zou dat al gezondheidswinst opleveren.

. Als de dressing vooral gebaseerd is op plantaardige olie, zou dat al gezondheidswinst opleveren. Kies voor humus, hüttenkäse of 30+-kaas als broodbeleg. Als je thuis lunch maakt, kun je deze broodjes aftoppen met vers gebakken groenten.

als broodbeleg. Als je thuis lunch maakt, kun je deze broodjes aftoppen met vers gebakken groenten. Neem een bakje snoeptomaatjes, komkommers of paprika mee als snack.

mee als snack. Eet restjes van de vorige avond. Voor een gezonde lunch is het vooral van belang dat je gevarieerd eet en niet iedere dag dezelfde boterham met kaas.

Bedenk van tevoren wat je gaat eten

Waar kun je zelf op letten? "Bedenk vooraf wat je gaat eten", zegt Breel. "Soms kun je van tevoren het menu inzien. Is dat een mogelijkheid, kies dan voor de gezondste optie en richt je enkel en alleen daarop. Dat kan ervoor zorgen dat je je in de kantine niet laat verleiden door ander lekkers."

Als bedrijven toch ongezonde producten willen blijven aanbieden, adviseert Aarnink die bedrijven om op zijn minst te proberen deze broodjes en snacks minder zichtbaar te maken. "Richt het zo in dat mensen ernaar moeten zoeken of vragen, en dat ze moeten wachten tot die kroket uit de frituur wordt gehaald."

Weten wat je binnenkrijgt? Neem je broodtrommel mee

Verder zegt ze dat het aanbod helemaal niet heel groot hoeft te zijn. "Het kan heel simpel zijn: maak een tosti of panino bijvoorbeeld van volkoren brood en beleg die met mozzarella en stukjes tomaat in plaats van met kaas."

Breel benadrukt dat je als werknemer best om meer gezonde opties kunt vragen. En wil je weten wat je eet, kun je er natuurlijk alsnog voor kiezen om je eigen broodtrommel mee te nemen. Breel: "Kom je op je werk met je broodtrommeltje aan, dan vinden mensen dat al snel een beetje zielig. Probeer je daar overheen te zetten."