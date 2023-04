1. Bezoek alleen officiële sites met informatie van artsen of andere professionals

Dat mensen zich steeds vaker tot zoekmachines richten, is volgens Patiëntenfederatie-woordvoerder Tijmen Hendriksen onvermijdelijk. Zeker nu huisartsen het steeds drukker krijgen.

Patiëntenfederatie adviseert daarom alleen sites te bezoeken die door artsen en andere specialisten worden aangevuld. "Zoals thuisarts.nl of moetiknaardedokter.nl. Bij deze sites zijn wij als Patiëntenfederatie ook betrokken."

Ook volgens Lia Davelaar, directeur bij kennisorganisatie Vilans, zou het goed zijn als mensen die op zoek zijn naar informatie zich beperken tot officiële sites. "Te veel informatie maakt het alleen maar onnodig ingewikkeld."

Als je iets leest waarvan je denkt: dat heeft betrekking op mij, baseer je dan niet op één site, maar check ook altijd andere officiële sites.

Tijmen Hendriks, woordvoerder Patiëntenfederatie

Vind je het lastig om te herkennen wanneer je te maken hebt met een officiële en daarmee betrouwbare site, kun je volgens zoekmachine-expert Xandora Kotsi op het woordgebruik letten.

"Een betrouwbare site is er niet op gericht om je bang te maken. Kom je veel emotionele, triggerende woorden tegen, weet dan dat daar waarschijnlijk een ander motief achter schuilt dan alleen maar informeren. Want hoe meer bezoekers een site weet te trekken, hoe meer geld dat oplevert."

2. Baseer je niet op één site, maar controleer ook altijd andere officiële sites

Hendriksen: "Als je iets leest waarvan je denkt: dat heeft betrekking op mij, baseer je dan niet op één site, maar check ook altijd andere officiële sites." De woordvoerder van Patiëntenfederatie zegt dat het ook verstandig is om te letten op wie de afzender is.

Volgens zoekmachine-expert Kotsi kun je veel aflezen aan hoeveel moeite een site doet om transparant te zijn. Als het heel moeilijk is om te achterhalen wie een tekst heeft geschreven en of er aan bronvermelding wordt gedaan, is dat volgens haar een slecht teken.

3. Formuleer een goede zorgvraag om een overvloed aan informatie te voorkomen

"Er zijn heel veel verschillende soorten en oorzaken van hoofdpijn", zegt Vilans-directeur Davelaar. "Volgens een zoekmachine kan dat al snel een tumor betekenen."

Davelaar ziet patiënten online verdwalen in een oerwoud van informatie. Voor een leek kan het volgens haar heel ingewikkeld zijn om daar de juiste informatie uit te filteren en om te weten hoe je daarmee moet omgaan. "Als je naar diabetes googelt, levert dat al miljoenen zoekresultaten op."

Misschien heb je ineens heel veel dorst. Dat is wel een symptoom van diabetes, maar kan net zo goed iets heel anders zijn.

Lia Davelaar, directeur Vilans

Veel hangt af van het formuleren van een goede zorgvraag, weet Davelaar. "Misschien heb je ineens heel veel dorst. Dat is wel een symptoom van diabetes, maar kan net zo goed iets heel anders zijn."

4. Zoek zo specifiek mogelijk en benoem als het kan de oorzaak van je klachten

Bij het formuleren van een goede zorgvraag, helpt het om zo specifiek mogelijk te zijn, zegt Kotsi. "Dus bijvoorbeeld niet pijn aan je knie, maar pijn aan je rechterknie."

"Benoem als het mogelijk is ook de oorzaak van je klachten. Bijvoorbeeld dat je de dag voordat je last kreeg van je knie een marathon hebt gelopen. Dat kan er namelijk voor zorgen dat je meteen de pagina treft die over jouw klacht gaat."

5. Laat een arts je wegwijs maken in het digitale zorgsysteem en vraag hoe je bepaalde informatie het best kunt interpreteren

"Heb je inmiddels de goede site voor ogen, dan is het nog maar de vraag of de informatie die je nodig hebt in begrijpelijke taal is opgeschreven", zegt Davelaar.

Hendriksen: "Artsen moeten er daarom niet alleen voor zorgen dat de informatie op officiële sites kwalitatief goed is, maar ze moeten hun patiënten ook wegwijs maken in het digitale zorgsysteem en hen uitleggen hoe ze informatie kunnen interpreteren."

Online informatie kan ervoor zorgen dat huisartsen meer tijd overhouden voor patiënten die dat fysieke bezoek echt nodig hebben.

Tijmen Hendriks, woordvoerder Patiëntenfederatie

Hoewel online opzoeken van informatie ervoor kan zorgen dat patiënten meer de regie houden over hun eigen gezondheid, is het tegelijkertijd een risico, zegt Hendriksen. "Daarom zeggen wij: ga bij twijfel altijd naar de dokter."