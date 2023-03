Veel Nederlanders keren met knieletsel terug van wintersport. Hoe kan dat? En valt er iets aan te doen? "Na een lange autorit nog snel een afdaling pakken is niet slim."

Voor veel wintersportliefhebbers was het wellicht alweer even geleden dat ze voor het laatst op de piste stonden. En dat heeft gevolgen voor de staat van onze knieën. Ook als je tijdens de coronaperiode níét hebt stilgezeten.

Dat heeft verschillende oorzaken, zegt sportarts Kasper Janssen. "Om te beginnen vinden Nederlanders al snel van zichzelf dat ze best aardig kunnen skiën. Ik hoor regelmatig dat iemand wel tien jaar ervaring heeft, maar dat is natuurlijk in de meeste gevallen maar een weekje per jaar. En wat zijn nou tien weken?"

"Die overschatting kan ervoor zorgen dat we soms overmoedig de piste afdalen", denkt Janssen. "Waardoor we de controle kunnen verliezen over onze ski's. Daarnaast zal het ook wel zo zijn dat er tijdens het skiën af en toe een drankje wordt genuttigd. En dan is er ook nog zoiets als papperige of ijzige sneeuw, waardoor je makkelijker je knie kunt verdraaien."

Vergeet je materiaal niet

Kortom, allemaal omstandigheden die kunnen zorgen dat je niet heelhuids beneden komt. Daarom is het volgens Janssen van belang om fit op de piste te verschijnen. "Na een lange autorit nog snel een afdaling pakken is niet slim. Ga in plaats daarvan vroeg naar bed, zodat je de volgende dag uitgerust je opwachting kan maken."

Controleer altijd of je ski's goed zijn geslepen, gewaxt en of je skischoenen goed zijn afgesteld. Met bot materiaal val je sneller.

Kasper Janssen, sportarts

Ook je materiaal is belangrijk. "Controleer altijd of je ski's goed zijn geslepen en gewaxt en of je skischoenen goed zijn afgesteld. Met bot materiaal val je sneller", geeft de sportarts aan. "Daarnaast kan het helpen om voor vertrek een aantal lessen te volgen, om dat gevoel van op die lange latten staan weer terug te krijgen."

Ongetraind sporten is niet verstandig

De ergste blessure die je kunt oplopen is letsel aan je kruisband. Orthopedisch chirurg Thomas Patt: "We zien dat jonge mensen het hele jaar door vaak één sport uitoefenen en dat maakt dat zij veel van hun lichaam vragen."

"Er zijn verschillende studies die aantonen dat de kans op een knieblessure 28 keer hoger is dan twintig jaar geleden", zegt Patt, die ook werkt bij FC Kruisband, waar je terechtkunt voor informatie over kruisbandblessures.

"Verder is het zo dat mensen tijdens corona twee jaar zo goed als stil hebben gezeten en daarna ongetraind weer volle bak zijn gaan sporten."

Deze programma's kunnen helpen

Patt was drie jaar werkzaam bij een kliniek in Zwitserland en zag daar een flink aantal wintersportblessures voorbijkomen. Ook deze week wordt hij platgebeld door mensen die met een pijnlijke knie terugkeerden van een week in de sneeuw. Hij adviseert daarom om voor vertrek deel te nemen aan een preventieprogramma.

"Door aan preventie te doen, breng je je spiergroepen weer in balans en kun je bepaalde spiergroepen versterken", zegt Patt. Hij adviseert een tweetal programma's: Join(t)Forces en Prevention For All. Daar kun je terecht voor stretchoefeningen, springoefeningen en een combinatie daarvan. Ook het versterken van je rompstabiliteit speelt een grote rol.

Controle over je gewrichten

Volgens Janssen kan het doen van squats zorgen voor sterkere bovenbenen. Verder wil hij meegeven naast je rompstabiliteit vooral te focussen op stabiliteitsoefeningen en kracht. "Daardoor krijg je meer controle over je gewrichten. Je maakt veel snelheid bij het skiën en daar komen veel kapbewegingen bij kijken."

"Bij die kapbewegingen komt het heel nauw aan op je coördinatie. Door deze oefeningen kun je die verbeteren. Je voelt het daardoor sneller als je een verkeerde beweging maakt en kunt sneller corrigeren."