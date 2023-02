Kom je sneller aan als je na 8 uur 's avonds eet?

Na 8 uur 's avonds kun je maar beter niet meer eten. Als je op gewicht wil blijven, tenminste. Je lichaam gaat vanaf dat tijdstip namelijk in de spaarstand. Maar klopt dat eigenlijk wel?

Ergens klinkt het logisch: in de avond hebben we minder brandstof nodig doordat we niet meer zo actief zijn. Tenzij je in een mediterraan land woont en je gewend bent aan laat tafelen, is 's avonds eten dus niet goed voor je lijf. Maar is deze bewering wel juist? En heeft het moment waarop je eet inderdaad invloed op je gewicht?

De behoefte om laat te eten ligt vaak helemaal niet bij het voedsel zelf, zegt Eveline van de Waterlaat, diëtist en auteur van het boek Nu afvallen en nooit meer aankomen.

Ze legt uit dat we hongergevoel vaak verwarren met vermoeidheid. "Je gaat snacken, maar eigenlijk is het trekgevoel een signaal van je lichaam dat je naar bed moet."

Laat eten kan biologische klok verstoren

Wat je meer eet dan je verbrandt, sla je op als vet. Dat zorgt voor een hoger gewicht. Maar dat je eerder aankomt als je na 20.00 uur eet, is niet bewezen, schrijft het Voedingscentrum.

Het is lastig het bij een kleine hoeveelheid te houden als je eenmaal aan het snacken bent.

Eveline van de Waterlaat, diëtist en auteur

Maar volgens Van de Waterlaat is het niet aan te raden je caloriebudget op te sparen tot na 20.00 uur. Het is aannemelijk dat je dan sneller naar comfortfood grijpt. "Het is lastig om het bij een kleine hoeveelheid te houden als je eenmaal aan het snacken bent."

Daarnaast verstoor je de biologische klok als je het lichaam later op de avond nog zo hard aan het werk zet, zegt de diëtist. "Je ontneemt je lijf de kans in ruststand te gaan, als jij vlak voor je naar bed gaat nog een bord pasta eet."

Lichaam heeft baat bij regelmatig eetpatroon

Diëtist Corinne van Acht ziet het belang van eten volgens je biologische klok ook. Ze wijst op een onderzoek dat gehouden werd onder mensen die regelmatig nachtdiensten draaiden. Het bleek dat zij vaker een hoger gewicht hadden.

Ons lichaam heeft veel baat bij een regelmatig eetpatroon: zo'n drie maaltijden per dag en niet te laat op de avond nog eten.

Corinne van Acht, diëtist

"Een calorie overdag is niet hetzelfde als een calorie in de nacht", legt Van Acht uit. "Ons lichaam heeft veel baat bij een regelmatig eetpatroon: zo'n drie maaltijden per dag en niet te laat op de avond nog eten."

Van Acht doelt op het plekje in je hersenen dat ervoor zorgt dat je lichaam alles op tijd doet. Die biologische klok wordt beïnvloed door licht, voeding en beweging. "Je lichaam heeft een 24 uursritme dat wordt gestuurd door je biologische klok."

Ga niet met honger naar bed

De centrale klok in de hersenen krijgt ondersteuning van alle cellen in het lichaam met een eigen biologische klok, die bijvoorbeeld wordt gestuurd door het ritme van de maaltijden.

Je alvleesklier produceert insuline op het moment dat je koolhydraten eet, maar je biologische klok is het niet gewend om dat in de nachtelijke uren nog te verwerken.

"Het is niet voor niets dat nachtwerkers wordt geadviseerd zich te beperken tot eiwitten en een kleine koolhydraatrijke snack", zegt Van Acht. Een koolhydraatontbijt in de ochtend helpt vervolgens om goed te kunnen doorslapen.

Geef je het lijf de meeste rust door met honger naar bed te gaan? Absoluut niet, zegt Van de Waterlaat. "Heb je te weinig gegeten die dag en rommelt je maag, eet dan iets voedzaams voordat je naar bed gaat."

Een schaaltje kwark of komkommer

Hoeveel calorieën je op een dag moet eten, hangt ook af van hoe actief je bent. "Doe je bijvoorbeeld veel aan krachttraining, dan verbrand je door de toename van spiermassa ook in rust meer calorieën en heb je dus meer voedingsstoffen nodig."

Het is verleidelijk je gevoel met voedsel te dempen. Of misschien denk je dat je het echt verdiend hebt na een lange werkdag.

Eveline van de Waterlaat, diëtist en auteur

Volgens Van de Waterlaat zit er wel een verschil in lichamelijke en emotionele honger. De lichamelijke variant verhelp je door iets (gezonds) te eten, terwijl de emotionele variant aanhoudt na je maaltijd. "Het is verleidelijk je gevoel met voedsel te dempen. Of misschien denk je dat je het echt verdiend hebt na een lange werkdag."

Van de Waterlaat benadrukt dat het belangrijk is wát je later op de avond eet. "Je krijgt een flinke verstoring in je ritme als je een grote portie calorierijk voedsel tot je neemt, terwijl je lichaam eigenlijk naar de ruststand snakt. Een schaaltje kwark of een komkommer met een dipje heeft uiteraard minder invloed."

Luisteren naar je lichaam

Gemiddeld verspreiden we ons voedsel over vijftien uur per dag, maar volgens onderzoek is het verstandiger dit te beperken tot slechts tien uur. Je bioritme regel je door te ontbijten voor 9.30 uur en door een aantal uren voor je gaat slapen geen grote hoeveelheden meer te eten.

Het is dus niet verstandig om na 20.00 uur nog grote hoeveelheden te eten. Al ligt het exacte tijdstip niet zo vast als soms wordt beweerd.