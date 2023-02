Dit doen schimmels in huis met je gezondheid

In één op de tien woningen is schimmel aanwezig. De bruine, grijze of zwarte plekken kunnen hardnekkig zijn en na verwijdering weer terugkomen. Maar waarom is het nou zo belangrijk om schimmel te verwijderen? En hoe voorkom je dat het terugkomt?

Schimmels in huis kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. "Wanneer je in een vochtig of schimmelig huis woont, kan je astmatische klachten als hoesten, een piepende ademhaling en kortademigheid ontwikkelen. De klachten kunnen ook erg lijken op hooikoortsklachten", vertelt Rob van Strien van de GGD Werkgroep Binnenmilieu.

De GGD waarschuwt ook voor klachten als keelpijn, niezen en een verstopte neus. Als je allergisch bent, kan je vaker en heftigere klachten krijgen. "In hoeverre deze klachten ontstaan is persoonsafhankelijk; de ene persoon is er gevoeliger voor dan de andere."

Zo kun je schimmelvorming voorkomen

Wanneer je allergisch bent, kunnen klachten vaker voorkomen en heftiger zijn. "Als de klachten ernstig zijn, raden wij aan om niet alleen de schimmel te verwijderen, maar om ook langs de huisarts te gaan." Voor langetermijnklachten als gevolg van schimmels in huis lijkt nog weinig bewijslast.

"We hebben hier geen duidelijk beeld van. Wat je wel ziet, is dat verholpen astmatische klachten terug kunnen komen wanneer deze persoon weer in een vochtige of schimmelige omgeving is."

Ventileer extra goed als je kookt en doucht omdat hierbij condens ontstaat.

Sanne Janssen, Milieu Centraal

"Er zijn een aantal manieren om schimmelvorming te voorkomen", zegt Sanne Janssen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. "Zorg er allereerst voor dat er lucht van buiten door je huis kan stromen door bijvoorbeeld ventilatieroosters of ramen open te zetten."

"Dit zorgt er ook voor dat het vocht beter afgevoerd kan worden. Ventileer extra goed als je kookt en doucht, omdat hierbij condens ontstaat."

Koken met een deksel op de pan

"Met een deksel op de pan koken kan ook de hoeveelheid damp verminderen. Als je een wasrek gebruikt om de was te drogen, doe dit dan bij voorkeur buiten of in een aparte ruimte met het raam open."

In de badkamer zijn nog een aantal extra maatregelen te treffen. "In vochtige ruimtes zoals de badkamer kan het helpen schimmelwerende muurverf te gebruiken."

Maak ook regelmatig de voegen en naden in de badkamer schoon, want kalk en vuil zijn een voedingsbodem voor schimmels.

Sanne Janssen, Milieu Centraal

"Daarnaast is het belangrijk natte oppervlaktes zoals de douche direct af te drogen. Maak ook regelmatig de voegen en naden in de badkamer schoon, want kalk en vuil zijn een voedingsbodem voor schimmels", zegt Janssen.

Voorzichtig met chloor

Chloor werkt goed tegen schimmel. Toch raadt de GGD het gebruik van chloor niet meteen aan. "Chloor kan bij inademing luchtwegklachten veroorzaken, je moet er voorzichtig mee omgaan. De voorkeur wordt daarom gegeven aan het gebruik van soda."

"Het verschil is dat je soda even moet laten inwerken en moet schrobben om de schimmel te verwijderen. Bij chloor hoef je het er alleen maar op te spuiten en af te spoelen. Dat afspoelen is lastiger in de woon- en slaapkamer, dus raden we daar het gebruik van soda aan."

Vocht condenseert op koude plekken en dus ontstaat er door het verlagen van de temperatuur een schimmelvriendelijke omgeving.

Rob van Strien, GGD

Janssen daarentegen waarschuwt voor het gebruik van zelfgemaakte mengsels van soda, bleek of chloor. "Als de verhoudingen niet kloppen, kan zelf mengen een risico zijn voor het milieu en je eigen gezondheid."

De gevolgen van een te lage temperatuur

Bij het kopen van schimmelbestrijders adviseert Milieu Centraal om te kiezen voor een toegelaten middel. "Een toegelaten middel herken je op de verpakking aan een nummer dat begint met 'NL' of 'EU', of eindigt op een 'N'."

Een te lage temperatuur in huis kan ook een oorzaak van schimmel zijn. Van Strien: "Dit probleem zien we met de huidige energieprijzen steeds vaker. Vocht condenseert op koude plekken en dus ontstaat door verlaging van de temperatuur een schimmelvriendelijke omgeving."

Goed ventileren is belangrijk

"Doe je dat wel, is het van belang goed te letten op voldoende ventilatie en het verminderen van vochtproductie in huis." Janssen benadrukt dat ventileren ook met een lagere verwarming nodig is. "Goed ventileren is belangrijk voor de gezondheid en daarom geen energieverspilling."