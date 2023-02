Radboudumc ontwikkelt scan om uitzaaiing prostaatkanker eerder te ontdekken

Het Radboudumc heeft een techniek ontwikkeld waarmee artsen uitzaaiingen van prostaatkanker in lymfeklieren eerder kunnen signaleren. Dat is belangrijk, omdat het vroeg ontdekken van uitzaaiingen cruciaal is voor de prognose en behandeling van kanker.

Als prostaatkanker uitzaait, gebeurt dat vaak naar botten of de lymfeklieren. "Door deze techniek kunnen we deze mannen meer duidelijkheid geven over hun ziektebeloop en ze eerder en gerichter behandelen", vertelt radioloog Ansje Fortuin. "Bij uitgezaaide kanker volstaat alleen het verwijderen van de prostaat niet, wat bovendien een belastende operatie is. Bestralen is dan een betere optie en dat kan hierdoor gerichter gebeuren."

Het Nijmeegse ziekenhuis deed onderzoek onder twintig patiënten. "Bij deze groep patiënten was er een hoge verwachting dat de prostaatkanker weleens kon zijn uitgezaaid", zegt Tom Scheenen, hoogleraar Biomedische Magnetische Resonantie aan het Radboudumc, tegen NU.nl.

De patiënten werden onderworpen aan twee MRI-scans. Bij de tweede, nieuwe methode werd de zogeheten veldsterkte vergroot. Dat betekent dat het opgeleverde MRI-beeld veel scherper is en onderzoekers daardoor meer kunnen zien. Zo konden ze deeltjes opsporen die slechts 1 millimeter groot waren.

"Bij vrijwel alle patiënten konden we bij de eerste, minder zware scan nog geen uitzaaiingen zien, die bij de tweede, nieuwe scan wél in beeld kwamen", vertelt Scheenen.

Voor het onderzoek is samengewerkt met de Universität Duisburg-Essen. De zwaardere scanner die voor het onderzoek is gebruikt, wordt normaal ingezet om het hoofd en ledematen van patiënten te scannen. Nederland beschikt ook over deze scanner. Volgens Scheenen was het "technisch zeer uitdagend" om de prostaat en de omliggende lymfeklieren in beeld te brengen.