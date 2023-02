Iets meer mensen kregen kanker in 2022: huidkanker nam toe, darmkanker af

In het afgelopen jaar is bij ongeveer 124.000 mensen in Nederland kanker vastgesteld. Dat zijn er zo'n 1.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal huidkankerdiagnoses blijft stijgen, terwijl het aantal darmkankerdiagnoses juist weer aan het dalen is na een tijdelijke stijging door corona.

Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) dat alle kankerdiagnoses in ons land bijhoudt.

De lichte toename van het aantal kankerregistraties is voornamelijk een gevolg van de groei van de bevolking en de vergrijzing. Dat laatste is vooral zichtbaar bij huid- en prostaatkanker.

Huidkanker is al enkele jaren de meest voorkomende ziekte. Dat komt volgens het IKNL doordat we nu veel meer zonnen dan twintig tot dertig jaar geleden. Mensen hebben meer vrije tijd om dit te doen en gaan meer op vakantie naar de zon.

Foto: Bart-Jan Dekker

Ingezette daling aantal darmkankerdiagnoses zet door

Het aantal diagnoses van darmkanker nam opnieuw af. Die daling was ingezet na de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in 2014. In 2021 waren er tijdelijk meer darmkankerdiagnoses. Dat kwam doordat een achterstand werd ingehaald die was opgelopen doordat de bevolkingsonderzoeken in 2020 tijdelijk stillagen door de uitbraak van corona.

Bij mannen komt prostaatkanker het vaakst voor, met een aandeel van bijna 25 procent. Bij vrouwen was dit borstkanker (27 procent). Wel blijft het aantal diagnoses relatief stabiel. Verder is er met name bij vrouwen een toename van het aantal longkankerdiagnoses te zien.