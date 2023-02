Medicijnen afstemmen op DNA blijkt 30 procent aan bijwerkingen te schelen

Patiënten bij wie medicatie is afgestemd op hun DNA hebben 30 procent minder last van ernstige bijwerkingen. Dat meldt een internationaal team van wetenschappers onder leiding van het Leidse ziekenhuis LUMC vrijdag.

Het is volgens de onderzoekers voor het eerst dat een studie aantoont dat medicijnen voorschrijven op basis van iemands genetische profiel goed werkt in de praktijk. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.