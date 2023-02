Waarom een huisdier goed is voor je gezondheid

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een deskundige. Deze week: Zijn huisdieren nou wel of niet gezond voor je? Professor 'dierzaamheid' Pim Martens: "Mensen met een huisdier hebben een aanzienlijk grotere kans om een hartaanval te overleven dan mensen zonder huisdier."

"Dat lijkt inderdaad zo te zijn, blijkt uit ons eigen onderzoek bij kinderen in het ziekenhuis. Omgaan met dieren is een prima manier om stress te verlagen en de mentale gezondheid te verbeteren, dat is in vele wetenschappelijke studies vastgesteld. Zeker bij kinderen."