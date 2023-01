Wat gebeurt er als je meerdere virussen tegelijk krijgt?

Het winterseizoen is in volle gang en verschillende luchtwegvirussen gaan rond. Wat gebeurt er als je meerdere van zulke virussen tegelijkertijd krijgt, zoals corona en griep?

Sinds half december is er sprake van een griepepidemie in Nederland. Griep is een respiratoire infectie, oftewel een luchtweginfectie. Ook andere virussen, zoals het rinovirus (de belangrijkste veroorzaker van verkoudheid), het humaan metapneumovirus, het RS-virus en het SARS-CoV-2-virus zijn zogenoemde respiratoire virussen.

Het is mogelijk om met meerdere respiratoire virussen tegelijkertijd besmet te raken. Dat heet dan een co-infectie of dubbele infectie.

"Het hangt ervan af om welke virussen het gaat, maar een besmetting met zowel het griep- als het coronavirus kan zeker tegelijkertijd optreden", zegt Izabela Rodenhuis-Zybert. Zij is experimenteel viro-immunoloog op de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Virale co-infecties kunnen ook samengaan met een bacterie of schimmelinfectie.

Co-infecties van respiratoire virussen treden met name op in de herfst- en wintermaanden. Deze periode heet ook wel het respiratoire seizoen. Deze co-infecties komen het meest voor bij kinderen tot vijf jaar. "In deze groep krijgt 10 tot 30 procent van de patiënten te maken met een co-infectie", aldus Rodenhuis-Zybert.

Infectie met meer dan twee virussen ook mogelijk

Een infectie met meer dan twee virussen tegelijk is ook mogelijk. In sommige gevallen raakt iemand met wel drie tot vier virussen tegelijkertijd besmet. Dit gebeurt met name bij kinderen. Zij worden bijvoorbeeld op school en in het kinderdagverblijf aan veel virussen blootgesteld.

Vaak zien we dat één virus dominant aanwezig is. Zo kunnen we aanwijzen welk virus op dat moment voor klachten zorgt.

Corine Geurts van Kessel, arts-microbioloog

"Sommige van deze virussen krijgen ze voor de eerste keer. Hierdoor kunnen kinderen soms een virus niet gelijk klaren. Volwassen hebben vaak al wat geheugenafweer opgebouwd", weet Corine Geurts van Kessel, arts-microbioloog op de afdeling Viroscience van het Erasmus MC in Rotterdam.

Toch zie je vooral de laatste maanden dat ook bij volwassen meerdere luchtwegvirussen tegelijkertijd de kop opsteken, zegt Geurts van Kessel. "Vaak zien we daarbij dat één virus dominant aanwezig is. Zo kunnen we vaak aanwijzen welk virus op dat moment voor klachten zorgt. Maar soms is dit moeilijk te achterhalen. Het is niet altijd heel zwart-wit."

Virussen kunnen snel veranderen

Bij een co-infectie van dezelfde gastheercel is het mogelijk dat verschillende virussen met elkaar gaan interacteren. "Soms lijken virussen zo op elkaar dat ze met elkaar kunnen recombineren. Op deze manier kunnen virussen snel veranderen", vertelt Geurts van Kessel. Dat kan gebeuren met verschillende typen van het influenzavirus, maar ook tussen verschillende soorten virussen.

Rodenhuis-Zybert verwijst naar een studie waarbij wetenschappers keken naar wat er gebeurt als je een cel tegelijkertijd met influenza A (griep) en het RS-virus infecteert. Deze experimentele co-infectie heeft geleid tot het ontstaan van tot dan toe onbekende hybride deeltjes.

Deze deeltjes zijn besmettelijk en kunnen cellen infecteren die influenza A zelf niet kan infecteren. Hoe efficiënt dit fenomeen is en of het ook in een mens kan gebeuren, is onbekend.

Effecten van co-infectie zijn nog onduidelijk

Het is nog onduidelijk wat de effecten van een co-infectie kunnen zijn voor de geïnfecteerde persoon en op het ziekteverloop. Resultaten van onderzoek zijn soms nog tegenstrijdig. Zo is er uit een kleine studie onder muizen en fretten gebleken dat virale co-infecties kunnen bijdragen aan de ernst van de ziekte. Andere kleine studies tonen weer aan dat virale co-infecties geen effect hebben op het ziekteverloop.

Een co-infectie is niet direct verontrustend. Het zegt meer iets over de hoeveelheid virussen die op dit moment rondgaan.

Corine Geurts van Kessel, arts-microbioloog

"Om iets te kunnen zeggen over het ziektebeeld en -verloop, het verspreiden van het virus en de langdurige effecten op de afweer is meer onderzoek nodig", benadrukt Rodenhuis-Zybert.

Ziekteverloop hoeft niet drastisch te veranderen

Er is volgens beide experts geen reden tot paniek. De diagnostiek wordt steeds beter en omdat er steeds uitvoeriger wordt gekeken naar wat er bij een virusinfectie gebeurt, komt er ook steeds meer aan het licht.

Het ziekteverloop hoeft door co-infectie, zeker als je verder gezond bent, niet drastisch te veranderen. Wel kan het bij mensen met een verminderde afweer voor een langere hersteltijd zorgen.

"Co-infectie komt voor. Het is niet direct verontrustend. Het zegt meer iets over de hoeveelheid virussen die op dit moment rondgaan", zegt Geurts van Kessel. "Het is niet te verwachten dat bijvoorbeeld influenza ineens samengaat met het coronavirus en dat je dan een soort influenzacorona krijgt. Die kans is heel klein."

