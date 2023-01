Toch doorstart voor failliete medicijnfabriek InnoGenerics uit Leiden

Delen via E-mail

De onlangs failliet verklaarde medicijnenfabriek InnoGenerics kan toch een doorstart maken. Dat meldt de curator die is aangesteld om het faillissement te begeleiden.

Een leverancier van grondstoffen voor medicijnen uit Ter Apel, Ofichem Groep, neemt het bedrijf in afgeslankte vorm over. Eerder meldde de curator nog dat de zoektocht naar een nieuwe eigenaar geen resultaat had opgeleverd. Nu zegt de curator dat maatschappelijke belangen voor beschikbaarheid van medicijnen een doorstart toch mogelijk maakten.