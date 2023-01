Amerikaanse vrouwen bevallen eerder dan Nederlandse vrouwen

Amerikaanse vrouwen bevallen gemiddeld eerder dan Engelse en Nederlandse vrouwen. Zo bevalt 44 procent van de Nederlandse en 40 procent van de Engelse vrouwen na veertig weken zwangerschap of meer. In de VS geldt dat voor slechts 23 procent van de vrouwen.

Het merendeel van de Amerikaanse vrouwen bevalt na ongeveer 38,5 weken. De gemiddelde zwangerschapsduur in de VS was in 1990 nog 39,1 weken, zo blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC, de Boston University School of Public Health, Oxford University en Harvard Medical School.

Het verschil is volgens de onderzoekers te verklaren door een verschil in aanpak in de zorg. "De geboortezorg in Amerikaanse ziekenhuizen is vooral ingericht op het gemak van zorgpersoneel. Het sluit niet aan bij de behoeften van vrouwen die bevallen", zegt onderzoeker Neel Shah van Harvard Medical School.

Hij wijst op de data over (thuis)bevallingen. In de VS pieken de thuisbevallingen namelijk in dezelfde vroege ochtenduren als in andere landen. Maar de ziekenhuizenbevallingen vinden in de VS vooral plaats tijdens 'gewone' werkuren van het zorgpersoneel, tussen 8.00 uur en 17.00 uur. "Dat klopt niet met de algemene natuurlijke gang van zaken", aldus Shah.

Onderzoekers analyseerden zo'n 4 miljoen geboortes

Hoogleraar verloskunde Ank de Jonge was namens het Amsterdamse UMC betrokken bij het onderzoek. Zij ziet dat in de VS de geboortezorg veel meer afhankelijk is van gynaecologen, terwijl in Nederland en het Verenigd Koninkrijk verloskundigen de meeste geboortes begeleiden. "De Amerikaanse geboortezorg leunt veel meer op medisch ingrijpen dan die in het Verenigd Koninkrijk en Nederland."

Voor het onderzoek werden meer dan 3,8 miljoen geboorten in de VS, 156.000 geboorten in Nederland en 56.000 geboorten in Engeland geanalyseerd. In Nederland ging het om data uit 2014 en de Britse data omvat de tijdsperiode 2008 tot en met 2010.

Aanbevolen artikelen