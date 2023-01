Dit is het verschil tussen een infectie en een virus

De kans is groot dat je het jaar ziek of op z'n minst met een flinke snotneus bent begonnen. Het RIVM ziet dat het aantal mensen met griep blijft toenemen. Maar hoe weet je of je te maken hebt met een virus of een infectie?

Veel mensen halen de woorden infectie en (griep)virus door elkaar. Hoewel de termen met elkaar verbonden zijn, betekenen ze niet helemaal hetzelfde. De oorsprong en ook de mogelijke herstelfases verschillen. Wat is het onderscheid tussen een virus en een infectie?

Een virus bestaat uit kleine wezentjes die in staat zijn ons lichaam een infectie te geven, vertelt Marjolein Knoester, arts-microbioloog bij het UMCG. Dat gebeurt niet altijd, want er huizen een heleboel virussen in ons lichaam. Die zitten er zonder dat je het doorhebt.

Heb je een goed afweersysteem, dan kan zo'n virus wel een leven lang blijven zitten.

Marjolein Koester, microbioloog

"Heb je een goed afweersysteem, dan kan zo'n virus wel een leven lang blijven zitten. Of misschien krijg je af en toe een snotneus", zegt Knoester. "Ben je zwakker, dan leeft het virus op en dringt hij door de barrière van je lichaam heen."

Een virus maakt cellen in je neus, keel en longen kapot, legt Knoester uit. Omdat je immuunsysteem probeert het virus en de uitslaande infectie op te ruimen, krijg je koorts.

Uit een virus komt alleen een infectie voort als je een verlaagde weerstand hebt. Maar een infectie heeft niet per se een virus nodig om schade aan te richten, vertelt Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie aan Wageningen University & Research. Hij stelt dat je zonder dat je het weet tot wel zeven virale infecties per dag kunt hebben.

Huidige griepgolf was te verwachten

De griepgolf waarmee we nu kampen, was volgens Savelkoul wel te verwachten. "Vanwege de lockdowns hebben we maar heel weinig van het normale griepvirus gezien", zegt hij. "We hielden immers meer afstand, waardoor het griepvirus niet snel kon overslaan."

Besmettingen voorkom je hiermee, maar de immuniteit van de bevolking is erdoor achteruitgegaan. "Op deze manier zijn we bevattelijker voor de jaarlijkse griepgolf", licht Savelkoul toe.

Het goede nieuws: als je bent gevaccineerd tegen corona, heb je een kleinere kans de gewone griep te krijgen. "Een coronavaccin beschermt niet tegen het griepvirus, maar geeft je immuunsysteem een boost", zegt Savelkoul.

Iemand die al een slechte weerstand heeft, herstelt vaak niet vanzelf en heeft eerder antibiotica nodig.

Marjolein Koester, microbioloog

Bij de meeste mensen gaan de symptomen vanzelf over, maar de ene ziekmaker is de andere niet. Zo moet je na het oplopen van het rinovirus - een simpele neusverkoudheid - vooral goed uitzieken, op wat paracetamol tegen de pijn na.

Heb je een zwakker afweersysteem, dan kan de stap naar medicatie kleiner zijn, legt Koester uit. "Iemand die al een slechte weerstand heeft, herstelt vaak niet vanzelf en heeft eerder antibiotica nodig."

In deze gevallen heb je antibiotica nodig

Heb je altijd antibiotica nodig om te herstellen? Alleen als je flink ziek wordt, meent Savelkoul. De hoogleraar benadrukt daarbij het belang van een sterk immuunsysteem ter bescherming van de doorbraak van virussen in je lichaam. "Rook niet, eet afwisselend en beperk je alcoholgebruik. Ook voldoende slaap en ontspanning zijn van belang voor een goede weerstand."

Om de kans op griep en infecties te verkleinen, kunnen ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid de griepprik halen. Gezonde jongeren hebben die in principe niet nodig, mits ze goed voor zichzelf zorgen.

Ben je ziek en weet je niet of je medicatie nodig hebt of gewoon moet uitzieken? Microbioloog Knoester adviseert om dan naar de huisarts te stappen. "Huisartsen weten precies bij welke infectie antibiotica noodzakelijk zijn en kunnen jouw algehele gezondheid goed inschatten."

