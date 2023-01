Nederland wil bewuster eten: diëtisten kunnen vraag naar advies nauwelijks aan

Nederlanders zijn zich steeds bewuster van hun eetpatroon en het effect van voedsel op hun gezondheid. Dat blijkt uit de groeiende vraag naar diëtisten. De 4.500 specialisten in Nederland op dit gebied kunnen de vraag nauwelijks meer aan.

Dat bevestigt de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) na berichtgeving van Omroep Gelderland.

"In vrijwel alle sectoren, en zeker in de zorg, is er een structureel tekort aan goed personeel", stelt Karen Plantinga van de NVD. "Maar we horen in ons vakgebied van collega's in het hele land dat het steeds drukker wordt."

De drukte is in gebieden buiten de Randstad beter merkbaar, voegt zij daar meteen aan toe. "In het westen zijn meer specialisten op dit gebied beschikbaar dan bijvoorbeeld in Zeeland of het zuiden van Nederland", legt Plantinga uit. "Wie in Vlissingen een diëtist nodig heeft, moet eerst een uur rijden om iemand te vinden die plek heeft."

De groeiende vraag naar diëtisten is deels te verklaren door een grotere bewustwording onder Nederlanders van het belang van een gezonde leefstijl. "Ook vanuit de overheid, en het ministerie van Volksgezondheid in het bijzonder, wordt dit onderwerp steeds meer op de kaart gezet", stelt de woordvoerder van de diëtisten. "Het is ook bittere noodzaak, want een bewust preventiebeleid kan bijdragen aan het drukken van de zorgkosten. Voorkomen is beter dan genezen."

Coronacrisis zorgde voor meer bewustzijn

De coronacrisis zorgde er ook voor dat in de media veel aandacht was voor ziektes die op de loer liggen bij een ongezonde levensstijl. "Er werd vaak gezegd dat mensen met overgewicht een hoger risico liepen om met corona op de ic te belanden", legt Plantinga uit. "Bovendien zijn veel mensen aangekomen tijdens de talloze lockdowns en zijn ze zich bewuster geworden van de bijverschijnselen van dat overgewicht."

Uit onderzoek van marktbureau Multiscope bleek recent dat het afgelopen jaar ruim 2,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben geprobeerd af te vallen. Van deze groep won 7 procent professioneel voedingsadvies in, bijvoorbeeld van een diëtist. Van de 4.500 diëtisten in Nederland werkt ruim een derde als zelfstandige. De andere collega's werken in een verpleeghuis of zijn verbonden aan een huisartsenpraktijk.

Het advies van een diëtist is opgenomen in de basisverzekering, al gaan de behandelingen wel van het eigen risico af. "Je merkt daarom dat we aan het eind van het jaar, als het eigen risico is betaald, de vraag naar diëtisten nog verder toeneemt", weet de zegsvrouw van de NVD.

Eerder

Aanbevolen artikelen