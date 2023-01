Hoe vaak moet je je tandenborstel verwisselen en waarom?

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week is dat: welke tandenborstel is het best voor je tandvlees? Tandarts Richard Kohsiek: "Vervang je tandenborstel regelmatig. Er blijft veel troep tussen de haren en bij de haaraanzet zitten."

Maakt het uit met welke tandenborstel je je tanden poetst?

"Op zich niet. Mits je technisch genoeg bent om goed te poetsen én mits je lang genoeg poetst. De gemiddelde Nederlander poetst slechts 46 seconden zijn gebit. Dat is veel te weinig. Om het gebit helemaal vrij te maken van tandplaque, moet je minstens twee minuten poetsen en de ruimte tussen je tanden en kiezen goed schoonmaken."

"Qua poetsen kun je het best met een elektrische tandenborstel poetsen, vooral als daar een timer op zit. Bovendien blijkt uit onderzoek dat elektrische tandenborstels bij goed gebruik iets effectiever zijn dan handtandenborstels. Vraag wel aan je tandarts of mondhygiënist hoe je een elektrische tandenborstel precies moet gebruiken. Ook om beschadiging van je tandvlees te voorkomen."

Waar moet je op letten bij het kiezen van een tandenborstel?

"De borstel moet niet te hard zijn. Verder maakt het niet zo heel veel uit welk merk je kiest. Het is belangrijker om op tijd je tandenborstel te vervangen."

Waarom is dat belangrijk?

"De afgeronde toppen van de haren slijten op een gegeven moment af en de haren zelf worden hard en stug. Dat is niet goed voor het tandvlees, want dat kan beschadigd raken. Bovendien kun je met een te oude tandenborstel je tanden niet echt goed schoonmaken. Na veelvuldig gebruik gaan de haren van de tandenborstel uit elkaar staan. Vergelijk het met een platgeboende afwasborstel. Daar krijg je de afwas ook niet goed meer mee schoon."

Uit elkaar staande borstelharen reinigen de tanden en het tandvlees minder effectief of zelfs helemaal niet.

Richard Kohsiek, tandarts

"Uit elkaar staande borstelharen reinigen de randen van de tanden en het tandvlees minder effectief of zelfs helemaal niet. En daar is het nu juist om te doen: juist dát gedeelte moet goed schoongehouden worden, omdat het tandvlees strak moet aansluiten op de tanden en kiezen."

Wat gebeurt er als het tandvlees niet goed aansluit?

"Dan komt de tandplaque steeds verder onder je tandvlees terecht, richting je kaakbot. Daar kun je niet meer zelf bij om het schoon te maken. Het kan tandvleesontstekingen veroorzaken, en in het ergste geval zelfs parodontitis, ontstoken kaakbot. Dat is weer slecht voor je algehele gezondheid, want uit onderzoek blijkt dat parodontitis het risico op hartproblemen met meer dan de helft vergroot. Het kan ook tot loszittende tanden en kiezen leiden."

Wanneer moet je je tandenborstel dan vervangen?

"De meeste tandenborstels en borstelkopjes voor elektrische tandenborstels hebben haren in verschillende kleuren, bijvoorbeeld wit en blauw. Als de blauwe haren vaal zijn geworden, is dat het teken om een nieuwe te nemen. Gemiddeld is dat eens per drie maanden."

"Het is ook wel zo fris. Je spoelt de borstel dan wel telkens uit, maar er blijft toch ook veel troep tussen de haren en bij de haaraanzet zitten. Niet eens per se bacteriën, maar vooral tandpastaresten en stof."

Richard Kohsiek is tandarts en eigenaar van Kohdent Mondzorg in Bunschoten.

