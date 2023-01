Meer longkanker in Nederlandse wijken waar bewoners lager inkomen hebben

In Nederlandse wijken en gemeenten waar mensen relatief weinig te besteden hebben, komt longkanker vaker voor dan in rijkere gebieden. Dit komt volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) vooral door verschillen in rookgedrag.

Het IKNL heeft de 24 meest voorkomende kankersoorten in Nederland in kaart gebracht in een zogeheten kankeratlas. Daarmee wil het kankercentrum inzichtelijk maken hoe vaak bepaalde kankersoorten ergens voorkomen. De atlas is gebaseerd op waar patiënten woonden toen ze de diagnose kregen.

De atlas kan per regio weergeven of het aantal diagnoses van een bepaalde kankersoort daar groter, kleiner of gelijk is aan het Nederlandse gemiddelde.

Delen van onder meer de vier grote steden, Tilburg, Arnhem, Lelystad en het Groningse Finsterwolde kleuren donkerrood op een kaart van longkankerpatiënten in Nederland. Ook hebben bewoners daar een grotere kans op hoofd-halskanker.

Het beeld komt volgens het AD overeen met cijfers over rookgedrag van de GGD's. Uit verschillende onderzoeken was al gebleken dat mensen met een lagere opleiding, lager beroepsniveau of lager inkomen vaker roken dan anderen.

Volgens het IKNL wordt 80 procent van de longkankerdiagnoses veroorzaakt door roken. Nog eens 10 procent is het gevolg van luchtverontreiniging door bijvoorbeeld verkeer en houtstook. In 10 procent van de gevallen zijn de factoren onbekend.

Huidkanker komt meer voor in kustgebieden

De atlas laat ook zien dat in veel gebieden langs de kust meer huidkanker voorkomt dan gemiddeld. Dat komt waarschijnlijk doordat mensen aan de kust langer worden blootgesteld aan de zon en daar een hogere zonkracht is.

Er zijn ook regionale verschillen in hoe vaak baarmoederhalskanker voorkomt. Volgens het IKNL verklaart deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker dat verschil. Als je naar alle kankersoorten samen kijkt, zijn er nauwelijks regionale verschillen te zien.

"Er is nog een lange weg te gaan om de oorzaken van alle geografische verschillen te begrijpen. Maar de atlas is ontworpen om inzicht te bieden en zo onderzoek te versnellen, vooral in de gebieden die dit het meest nodig hebben", zegt Valery Lemmens, onderzoeker en bestuurder van het IKNL.

