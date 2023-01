Ook al gestopt met je goede voornemens? Probeer het eens in de zomer

Elk jaar weer start zo'n 80 procent van de Nederlanders het nieuwe jaar met goede voornemens. De meesten geven er na een paar weken alweer de brui aan. Niet voor niets staat de tweede vrijdag van januari bekend als quitters day. Voor iedereen die z'n voornemens voor 2023 alweer heeft opgegeven, is er hoop. Twee experts leggen uit waarom goede voornemens volhouden makkelijker is in de zomer.

De hersengebieden die onze aandacht regelen, zodat we ons voor langere tijd kunnen focussen, lijken actiever te zijn in de zomer. In december is de activiteit van deze gebieden zelfs het laagst. Dat ontdekten Belgische onderzoekers in hun onderzoek naar de invloed van seizoenen op de werking van het brein.

In januari gemaakte voornemens worden het minst vaak volgehouden. Goede voornemens die we in augustus maken, hebben veel meer kans van slagen. Dat blijkt uit data van het Amerikaanse StickK, een website die mensen ondersteunt bij het behalen van hun doelen.

In de zomer zitten we vaak lekkerder in ons vel. Daarnaast zijn we gemotiveerder, ziet Noor Fiers, docent biologie op het Pius X-College. "Of je nou zelf op vakantie gaat of niet, in de zomer staat alles toch vaak op een lager pitje. In een prikkelarme omgeving kunnen we ons beter focussen op en nadenken over onze doelen."

Stress is boosdoener voor bijna alles

De meeste mensen ervaren in december meer stress dan in de zomermaanden. Stress is een boosdoener voor bijna alles, ziet Merel van der Velden, hormoontherapeut en oprichter van De Hormoon Kliniek. Zeker als je goede voornemen is om af te vallen, is stress funest.

Als cortisol, het stresshormoon, uit balans is, houdt je lichaam vaak vocht vast. Afvallen met een cortisoldisbalans lukt bijna niemand.

Merel van der Velden, hormoontherapeut

Als je een drukke feestmaand achter de rug hebt, galmt de stress in januari lichamelijk na. "Als cortisol, het stresshormoon, uit balans is, houdt je lichaam vaak vocht vast. Afvallen met een cortisoldisbalans lukt bijna niemand", weet Van der Velden.

Om het stresshormoon weer in balans te krijgen, is het zinvol om dingen te ondernemen die bijdragen aan stressreductie, zoals meditatie of een dagje weg. Volgens de hormoontherapeut duurt het minimaal een maand om weer in balans te komen.

Zonlicht speelt een belangrijke rol

Er is nog een belangrijke oorzaak dat goede voornemens in de zomer beter beklijven dan in de winter: meer zonlicht. "Zonlicht verhoogt de aanmaak van serotonine en dopamine. Serotonine staat bekend als het gelukshormoon."

"Het verbetert je stemming en je krijgt er meer zelfvertrouwen van. Ook remt serotonine impulsief gedrag, wat zeker handig is als het op het volhouden van goede voornemens aankomt", vertelt Fiers.

Bovendien wordt onder invloed van zonlicht het alfa-melanocytenstimulerend hormoon aangemaakt. "Dit hormoon zorgt voor een remming van de eetlust. In de zon heb je dus minder honger", legt de biologiedocent uit.

Meer daglicht zorgt voor een hoger energieniveau

Dat men in de zomer eerder gemotiveerd is om goede voornemens door te zetten, kunnen de experts zich goed voorstellen. Onze gemoedstoestand en ons energieniveau hebben volgens beiden te maken met de hoeveelheid daglicht waaraan we blootgesteld worden.

Vitamine D heeft een directe relatie met melatonine en het gelukshormoon serotonine.

Merel van der Velden ,hormoontherapeut

Bijna 60 procent van de Nederlanders heeft in de winter een vitamine D-tekort. Een vitamine D-tekort kan leiden tot vermoeidheid en lusteloosheid en is dus niet handig als je probeert gedragspatronen te doorbreken.

Ook goede slaap is belangrijk

Vitamine D is trouwens helemaal geen vitamine, maar een voorstof van een hormoon, benadrukt Van der Velden. "Eigenlijk is vitamine dus een verkeerde benaming. Het is een voorstof en maakt dus hormonen aan."

"Vitamine D heeft een directe relatie met melatonine en het gelukshormoon serotonine." Melatonine staat ook wel bekend als het slaaphormoon. Het speelt een rol in het slaap-waakritme van ons lichaam.

Ook voldoende slaap is belangrijk voor het volhouden van voornemens. Te weinig slaap beïnvloedt de werking van de prefrontale cortex: het deel van onze hersenen dat betrokken is bij impulsbeheersing en het maken van weloverwogen keuzes.

