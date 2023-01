Apotheken hadden vorig jaar grootste aantal medicijntekorten ooit

Nooit eerder was er zo vaak een medicijntekort in apotheken als in 2022. Vorig jaar was 1.514 keer een medicijn voor minstens twee weken niet verkrijgbaar. Dat zegt Aris Prins, voorzitter van apothekersorganisatie KNMP, zaterdagavond in het tv-programma Kassa.

Gemiddeld duurde een tekort vorig jaar 91 dagen. Daarnaast verdween 10 procent van de medicijnen helemaal van de markt. In 2021 was er nog 'slechts' 1.007 keer sprake van een medicijntekort.

De KNMP spreekt van een tekort als een middel landelijk minstens twee weken lang niet verkrijgbaar is. Er kunnen ook meerdere tekorten aan één middel ontstaan in een jaar. Als het tekort wordt aangevuld, maar het middel is een paar maanden later nog eens voor langere tijd niet verkrijgbaar, tellen ze los van elkaar mee.

Sinds dit jaar zijn onder meer groothandels verplicht een noodvoorraad van medicijnen aan te houden. Die maatregel zou volgens de apothekers mogelijk een deel van de tekorten tegen kunnen gaan.

Faillissement medicijnfabrikant kan tot nieuwe tekorten leiden

Onlangs ging de medicijnfabrikant InnoGenerics failliet. Volgens het ministerie van Volksgezondheid valt niet uit te sluiten dat het faillissement komende maanden tot een tekort aan enkele medicijnen gaat leiden.

InnoGenerics maakt geneesmiddelen in tabletvorm. Het gaat onder meer om medicijnen tegen jicht, depressie, hart- en vaatziekten, epilepsie en diabetes (suikerziekte). Het bedrijf sluit volgende week definitief de deuren.

Het faillissement leidt ook bij de KNMP tot zorgen. Tekorten kunnen meestal worden aangevuld, bijvoorbeeld door medicatie uit het buitenland te halen. Maar het kan ook zijn dat de patiënt dan verder moet met een ander middel voor de kwaal dan hij of zij doorgaans krijgt. Dat vinden mensen vaak vervelend, zien de apothekers.

Tekorten aan medicijnen zijn het gevolg van problemen met onder meer productie en distributie. KNMP wil dat ons land minder afhankelijk wordt van medicatie uit het buitenland.

Minister Kuipers wil naar alle oplossingen kijken

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) wil alle mogelijke oplossingen bekijken om de beschikbaarheid van geneesmiddelen beter te organiseren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kijkt daarbij niet alleen naar maatregelen die Nederland zelf kan nemen om medicijntekorten tegen te gaan, maar benadrukt ook dat het heel belangrijk is om als Europa samen op te trekken.

"Schaarste is een wereldwijd probleem en kan eigenlijk alleen internationaal goed worden aangepakt", laat een woordvoerder van het ministerie van VWS weten. Als voorbeeld van zo'n EU-aanpak noemt de woordvoerder de productiecapaciteit van vaccins voor Europa, die nu al is gereserveerd voor een mogelijke volgende pandemie.

