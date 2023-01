Is slapen met sokken aan ongezond?

Slapen met sokken aan: daarover zijn de meningen verdeeld. Zo zou het ongezond zijn, omdat het de bloedtoevoer naar de voeten zou afknellen. Aan de andere kant zou het juist helpen om sneller in slaap te vallen. Hoe zit het precies?

Slapen met sokken aan is in principe niet ongezond. Het kan zelfs helpen om beter te slapen. "Uit onderzoek blijkt dat mensen die met sokken aan slapen sneller in slaap vallen", zegt Linda Ehrenhard, bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en podotherapeut bij Podotherapie Reggestreek.

"Door het dragen van sokken in bed verwijden de bloedvaten in de voeten", legt ze uit. "Hierdoor warmt het lichaam op en wordt een signaal naar de hersenen gestuurd dat het tijd is om te gaan slapen."

In slaap vallen met koude voeten is lastig. Veel mensen liggen hierdoor wakker, ziet Karine van Helvoort. Als persoonlijk slaapadviseur komt ze bij veel mensen met slaapproblemen thuis.

Kies voor een natuurlijk materiaal

"Ik kom dit probleem vaak tegen. Door sokken te dragen in bed is dit eenvoudig op te lossen. Wel raad ik altijd het gebruik van echte bedsokken aan", vertelt Van Helvoort.

"Neem sokken zonder naden. Kies bij voorkeur een natuurlijk materiaal, zoals zachte wol. Wol isoleert, maar heeft ook warmteregulerende eigenschappen. Dat is prettig omdat 's nachts de lichaamstemperatuur daalt."

De maat en pasvorm van de sok zijn belangrijk. Een te kleine sok kan druk geven en afknellen.

Linda Ehrenhard, podotherapeut

Je moet er met name op letten dat er geen stuwing ontstaat doordat de rand van de sok te strak is. "Het slapen met compressiekousen aan wordt afgeraden. Ook zijn de maat en pasvorm van de sok belangrijk. Een te kleine sok kan druk geven en afknellen", zegt Ehrenhard.

Een goede doorbloeding is belangrijk

De boord van de sok moet zacht zijn om een goede doorbloeding te waarborgen. Beide experts adviseren om te investeren in een bedsok van goede kwaliteit.

Zorg er daarnaast voor dat de sok vochtdoorlatend is. De voet produceert vocht (zweet), dat wel weg moet kunnen. "Als het vocht niet weg kan, krijg je vochtige voeten, waardoor de voeten juist afkoelen", weet Ehrenhard.

Dit vocht kan er, zeker als het niet weg kan, ook voor zorgen dat eventuele wondjes nat worden en verweken. Dit staat de wondgenezing mogelijk in de weg. Dit kan met name een risico zijn voor mensen met diabetes, vaatproblemen, een kwetsbare huid en/of bepaalde chronische aandoeningen.

Een wollen onderdeken is heerlijk om het bedklimaat sneller aan te passen.

Karine van Helvoort, persoonlijk slaapadviseur

"Als mensen een zogenoemde risicovoet hebben, adviseren we om altijd met de (wond)behandelaar te overleggen of ze sokken kunnen dragen in bed", zegt de podotherapeut.

Oplossingen als sokken in bed niet fijn zijn

Zorg er ook voor dat je de bedsokken met één beweging makkelijk kunt uitdoen. "In onze slaap doorlopen we verschillende slaapcycli. Na iedere cyclus word je kort wakker. Je registreert dan of er gevaar is. Als er iets opgelost moet worden en dat duurt te lang, dan kan het zijn dat je hier wakker van wordt", zegt Van Helvoort.

Voor degenen die het niet fijn vinden om met sokken aan te slapen, zijn er andere oplossingen. Zo zijn er dekbedden te koop waar je bij het voetendeel een extra stuk dekbed op kunt klikken.

Ook het materiaal van je beddengoed speelt een rol. "Een wollen onderdeken is heerlijk om het bedklimaat sneller aan te passen. Een flanellen hoeslaken of dekbedovertrek zorgt bij het instappen al voor een minder koud gevoel. Ook heb je het door flanel zelf sneller warm", tipt de slaapadviseur.

Een nadeel van een bedsok van zacht materiaal is dat de sok weinig grip heeft. Pas dus, zeker op een gladde vloer, op dat je niet uitglijdt.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen