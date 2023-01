Zo herken je het verschil tussen griep en een flinke verkoudheid

Heftige spierpijn, koorts, koude rillingen en keelpijn. Het aantal mensen met griep is de afgelopen weken flink toegenomen . Maar hoe herken je het verschil tussen griep en een flinke verkoudheid, en hoe weet je of het niet toch corona is?

Het is lastig om bij de eerste snotneus te weten door welk virus je bent besmet. Vaak worden de termen griep en verkoudheid dan ook door elkaar gebruikt, zegt huisarts Susan Stam. "Logisch omdat de symptomen of klachten die je van beide kunt krijgen vaak hetzelfde zijn."



Het verschil zit 'm in wat de ziekte heeft veroorzaakt. "Griep ontstaat door het influenzavirus, een verkoudheid kan door verschillende virussen worden veroorzaakt zoals het rinovirus. COVID-19 ontstaat door het coronavirus SARS-CoV-2."

"Veel virussen geven griepachtige verschijnselen", zegt Harald Wychgel van het RIVM. "Je kunt pas vaststellen wat de verwekker van dit soort klachten is als je een monster hebt genomen. Dat gebeurt meestal bij de huisarts. De monsters worden als steekproef gebruikt om te zien hoeveel mensen landelijk last hebben van een acute luchtweginfectie."

Volgens het RIVM zijn er al een aantal weken meer dan 58 personen op de 100.000 inwoners besmet met het influenzavirus en dan is er sprake van een griepepidemie.

Je lichaam werkt hard om het virus te bestrijden en dat leidt tot klachten als koorts en vermoeidheid.

Susan Stam, huisarts

Houd je lichaam goed in de gaten

Bij een verkoudheid horen klachten als een verstopte neus, niezen, hoesten, keelpijn, heesheid en oorpijn. Bij griep kunnen daar koorts, spierpijn, benauwdheid en moeheid bij komen. Deze symptomen kunnen ook wijzen op corona, dus doe een zelftest om te zien welk virus je hebt.

Ben je verkouden dan kun je de symptomen verzachten door te stomen of met neusdruppels. Na een paar dagen verlaat het virus vanzelf het lichaam. Ook griep gaat meestal binnen een paar dagen vanzelf over. Je kunt paracetamol nemen om de koorts te verlagen en zorg ervoor dat je voldoende drinkt. Houd wel je lichaam goed in de gaten. Als de klachten verergeren, je suf wordt of het benauwd krijgt, moet je contact opnemen met de huisarts.

Het verkoudheids-, griep- en coronavirus komen binnen via het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen en heel soms via het oogslijmvlies. "De slijmvliezen van je neus, keel en luchtwegen worden aangetast waardoor het slijmvlies opzwelt", vertelt Stam. "De trilhaartjes op de slijmvliezen raken beschadigd en daardoor ontstaat er hoest, keelpijn en snot. In je lichaam komt een afweerreactie op gang om het virus te bestrijden. Deze afweerreactie geeft klachten zoals koorts en vermoeidheid."

1:20 Afspelen knop Waarom we mogelijk met een steviger griepseizoen te maken krijgen

We zitten binnen en dicht bij elkaar

Dit is de eerste griepgolf sinds het begin van 2020, en dat heeft alles te maken met COVID-19. Althans, met de maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn genomen om het coronavirus in te dammen.



"Op zich heeft COVID-19 niets met griep te maken", zegt Wychgel. "Je kunt besmet raken met SARS-CoV-2 en daarna met het influenzavirus. Maar de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus tegen te gaan, hielpen ook met het indammen van de griep. Het kan zijn dat onze immuniteit minder goed is na twee jaar zonder griep, maar het is nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden."

De besmettingskans voor verkoudheid en griep is groter in de winter. Dat heeft niets met kou te maken. "We zitten meer binnen en ventileren niet goed", zegt Stam. "Zeker tijdens de feestdagen zit iedereen dicht op elkaar."

"In de winter zijn de omstandigheden voor griep gunstig", beaamt Wychgel. "Je kunt er bijna niet aan ontkomen. Het enige wat je kunt doen is het risico op besmetting kleiner maken. Door vaak je handen te wassen, te niezen in de elleboog en zo weinig mogelijk je mond en neus aan te raken. En blijf 1,5 meter weg van andere mensen. Die maatregel is nog steeds zeer effectief."

Griep of verkoudheid? Thuisarts.nl geeft uitleg wat te doen bij de verschillende ziektes. Verkoudheid Bij verkoudheid zijn de slijmvliezen in de neus en keel ontstoken.

Je kunt klachten krijgen als een verstopte neus, niezen, hoesten, keelpijn, heesheid en oorpijn.

Verkoudheid ontstaat door een virus.

Soms is corona de oorzaak van verkoudheid. Doe een coronatest.

Medicijnen zijn bij verkoudheid niet nodig.

Je kunt misschien neusdruppels of neusspray gebruiken. Griep Bij griep heb je koorts en spierpijn. Je hoest en hebt vaak keelpijn.

Soms is corona de oorzaak van deze klachten. Test jezelf op corona.

Drink 1,5 tot 2 liter per dag (water, thee).

Meestal gaat griep binnen een paar dagen vanzelf over.

Bij klachten kun je paracetamol nemen.

Bel je huisarts als je griep hebt én één of meer van deze klachten: benauwd zijn, suf voelen, verward zijn of steeds zieker worden.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen