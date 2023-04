Zo voorkom je de druktevalkuil: 'Ga eens rustig op de bank zitten'

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: Ik had een heerlijk rustige vakantie. Hoe voorkom ik dat ik weer in de druk-druk-drukvalkuil stap? Neuropsycholoog Margriet Sitskoorn: "We lijden aan afstreeprush. Dat is een verslaving."

Aan het begin van het jaar neem ik me altijd voor het rustiger aan te doen, maar het lukt nooit. Hoe kan dat?

"Heel veel mensen hebben daar last van. Het komt onder meer doordat we massaal aan afstreeprush lijden. Bij elke geklaarde klus worden endorfines - geluksstofjes - aangemaakt in ons hoofd. Maar we hebben steeds een nieuw shot nodig om ons goed te blijven voelen."

"Het is een soort verslaving, net als alcohol of drugs. Op de lange termijn raken we er opgejaagd van. Dan lig je in je hangmat op vakantie en heb je nog steeds het gevoel dat je van alles moet."

Is het alleen een gevoel of hebben we écht te weinig tijd?

"Soms willen we te veel, maar het is ook vaak een gevoel. Het hangt samen met de manier waarop we naar tijd kijken. In het westen is de kloktijd allesbepalend. We willen zoveel mogelijk doen in zo weinig mogelijk tijd. We maken een to-dolijst en volgen een timemanagementcursus om onze tijd nóg efficiënter te besteden. Maar we vergeten dat er een verschil is tussen de kloktijd en onze interne tijd."

Wat is het gevolg?

"We koppelen onze eigen behoeftes los van de externe tijd. We staan om zeven uur op, ook al hebben we nog slaap. We nemen om twaalf uur een broodje, omdat het lunchtijd is, ook als we helemaal geen trek hebben. We nemen tijdens het werk geen tijd om naar het toilet te gaan, want dat kost te veel tijd. 's Avonds gaan we pas naar bed als we allang moe zijn."

Kijk goed naar alles waaraan je aandacht besteedt en vraag je af of het echt is wat je wil.

Margriet Sitskoorn, neuropsycholoog

"Het werkt vaak averechts om de dingen in zo weinig mogelijk tijd te doen. Van appen in het verkeer ga je langzamer rijden, waardoor je tijd verliest in plaats van wint. Van je ontlasting ophouden krijg je buikpijn en verstopping. Van niet naar de dokter gaan omdat je er geen tijd voor hebt, krijg je alleen maar meer problemen."

Maar ik heb zelf geen zeggenschap over de dingen die ik moet doen.

"Onzin. Zeggen dat je iets moet doen van je baas of van wie dan ook is een vorm van moral licensing: jezelf een reden geven om niet te hoeven doen wat je eigenlijk op dit moment wél zou moeten doen. En wat je misschien moet doen, is rust nemen. Of eens goed kijken naar de dingen waaraan je aandacht besteedt en je afvragen of het echt is wat je wil."

Hoe kunnen we van het gevoel van tijdtekort afkomen?

"Ga eens rustig op de bank zitten zonder iets te doen. Irritant? Oefen. Laat het ongemakkelijke gevoel toe en geef je eraan over. Je moet erdoorheen. Net als bij andere verslavingen."

"En realiseer je dat we, als we heel druk zijn, denken dat we het in de toekomst minder druk zullen hebben. Daardoor zeg je overal ja op, met als gevolg dat die toekomst alleen maar drukker wordt. Kijk dus goed naar wat je belangrijk vindt. En baseer daar je keuzes op."