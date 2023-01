Wat is schurft en wat doe je ertegen? 'Iedereen kan het krijgen'

Schurft is enorm in opmars in Nederland, zeker onder studenten. NU.nl ontving lezersvragen over de huidaandoening en over de medicijnen, die de jeuk niet zouden verminderen. Wat is er aan de hand? "Het is zo naar om te hebben, we moeten erover praten."

Schurft is een huidaandoening waarbij mijten zich ingraven in de huid en daar eitjes leggen. Dat veroorzaakt verschrikkelijke jeuk. De mijt moet in heel het huis en bij alle bewoners en contacten uitgeroeid worden, omdat het beestje anders blijf terugkomen.

Dermatoloog Jorrit Terra ontvangt wekelijks meerdere patiënten met schurft in het Isala Dermatologisch centrum in Zwolle. "Het is echt ongelofelijk. Het neemt steeds meer toe. Je hoort veel over schurft in studentenhuizen, daar is zeker een piek. Maar ik zie het ook in andere groepen. Ik denk dat dat komt doordat studenten het weer naar familie brengen."

De schurftmijt overleeft alleen op de mens, zegt Terra. "Ze gaan na ongeveer 72 uur dood als ze niemand vinden. Het heeft niets met persoonlijke hygiëne te maken. Iedereen kan schurft krijgen."

Hoe kun je besmet raken met schurft?

Waar komt de toename vandaan? Terra: "Schurft komt voor in groepen mensen die dicht op elkaar leven. Denk aan verpleeghuizen, asielzoekerscentra en studentenhuizen. Ik verwacht dat de toename nu door de coronajaren komt, waarin mensen thuis meer op elkaar zaten. Tijdens de seksuele revolutie in de jaren zestig was er ook een toename."

Van vluchtig contact krijg je geen schurft.

Geert Westerhuis, RIVM

Verspreiding kan snel gaan als mensen in een besmet huis komen. "Maar van vluchtig contact krijg je geen schurft", licht Geert Westerhuis van het RIVM toe. "Daar is langdurig - meer dan vijftien minuten - of regelmatig huidcontact met iemand die schurft heeft voor nodig. Of het delen van besmette handdoeken, kleding, knuffeldieren of beddengoed."

De kans dat je schurft oploopt in het openbaar vervoer of op een bank in een restaurant is verwaarloosbaar, stelt hij gerust.

Bij behandeling kan veel misgaan

Het RIVM maakte een stappenplan om een besmetting te lijf te gaan. Dat is belangrijk, zegt Terra, omdat er een taboe op schurft kan rusten. "Terwijl je het juist moet vertellen in je omgeving, omdat iedereen met wie je contact hebt gehad een behandeling moet starten. Zelfs als die persoon nog geen jeuk heeft." Groningse studentenverenigingen starten daarom een campagne om schurft uit de studentenstad te bannen.

De behandeling bestaat uit twee pijlers: smeren met crème - eventueel aangevuld met het slikken van tabletten - en hygiënische maatregelen nemen. Terra: "De crème moet heel nauwkeurig over het hele lichaam worden ingesmeerd. Als dat goed gebeurt, ben je binnen twaalf uur niet meer besmettelijk. Soms wordt ook gekozen voor behandeling met tabletten, maar combineer dat dan altijd met het gebruik van crème, omdat bij de tabletten niet zeker is of de eitjes meteen doodgaan."

Alles moet gewassen worden, denk daarbij ook aan het dekentje op de bank en je pantoffels.

Jorrit Terra, dermatoloog

Tegelijkertijd moet alles waarmee je in aanraking bent geweest worden gewassen op 60 graden, of - wanneer dat niet kan met de stof - in zakken worden verpakt die 72 uur afgesloten blijven. "Denk daarbij aan alles, dus ook het dekentje op de bank, je pantoffels en jassen die in de gang hangen maar je niet draagt."

Een lastige klus, want niets mag worden vergeten, ook bij het insmeren met de crème niet. "Daarom gaat het niet altijd in één keer goed en blijft er besmetting. Tijdens een onderzoek met fluorescerende crème werd geconstateerd dat mensen vaak toch een plek vergeten, zoals de bovenkant van de rug of de onderkant van de voeten."

Medicijnen verergeren eerst de jeuk

Het klopt dat de medicijnen ook (extra) jeuk kunnen veroorzaken, zegt Westerhuis. "De belangrijkste bijwerking van de behandeling kan verergering van de jeuk zijn. Dat komt doordat de schurftmijten doodgaan."

Die jeuk houdt drie à vier dagen aan, zegt Terra. "Daar moet je rekening mee houden. Deze jeuk kun je wat dempen met een eczeemzalf."

Terra hoopt dat het aantal gevallen wat gaat afnemen. "Het veroorzaakt veel stress, omdat het tussen de oren gaat zitten. Is het nou weg, of niet? En doordat de jeuk 's nachts het ergst is, slapen mensen slechter en raken ze uitgeput. Zo zitten ze ook tegenover me."

