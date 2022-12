Lachgasverbod gaat bijna in: 'Genoeg ernstige gevolgen'

Vanaf 1 januari is het verboden om lachgas te bezitten en te verkopen. Waarom is er een verbod nodig? "Zelfs enkele ballonnetjes kunnen risico's met zich meebrengen."

Er gaan jaarlijks honderden verkeersongelukken met lachgas gepaard, vertelt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarom besloot staatssecretaris Paul Blokhuis eind 2019 om lachgas te verbieden en op de lijst met verboden opiummiddelen te plaatsen.

"Sinds 2015 neemt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum een stijging waar in het aantal meldingen over problematisch gebruik van lachgas", laat het ministerie weten.

In 2019 ging het om 128 personen van dertien jaar of ouder met gezondheidsklachten, in 2020 om 144. Daarna nam het aantal iets af, maar "bij ongeveer een derde van de meldingen werden neurologische klachten gemeld".

Ook in 2021 belandden patiënten op de spoedeisende hulp met neurologische uitvalverschijnselen, zoals krachtverlies in de armen en benen, gevoels-, coördinatie- en loopstoornissen en blijvende tintelingen of pijn in ledematen. Dat blijkt uit de Monitor Drugsincidenten.

Van tintelingen tot dwarslaesie

Wat maakt lachgas schadelijk? "Wanneer je lachgas neemt, komt er minder zuurstof in je hersenen", vertelt neuroloog Anne Bruijens, die betrokken is bij een landelijke projectgroep over lachgas. "Ook blokkeert het de werking van vitamine B12. Dat alles kan leiden tot een licht gevoel in je hoofd en tintelingen."

Het is voorgekomen dat er door bloedpropjes een herseninfarct plaatsvindt, of dat een arm of been afgezet moet worden. Ja, door lachgas.

Anne Bruijens, neuroloog

Er kunnen al schadelijke effecten optreden bij enkele ballonnetjes, zegt ze. "Je kunt flauwvallen, een epileptische aanval krijgen. We denken dat het erger is voor wie al een vitamine B12-tekort heeft. Er wordt momenteel onderzoek naar gedaan, maar duidelijk is dat er hele grillige en gevaarlijke effecten zijn."

Lachgas kan door het blokkeren van vitamine B12 blijvende zenuwschade veroorzaken. "In 2020 werd duidelijk dat 64 jongeren een dwarslaesie hadden opgelopen door het gebruik van lachgas. Er kan dan schade zijn in het ruggenmerg."

Door gezondheidsrisico's van lachgas extra druk op de zorg

Recent kwam ook nog aan het licht dat er in het bloed iets kan gebeuren. "Er kunnen bloedpropjes ontstaan. Het is voorgekomen dat daardoor een herseninfarct plaatsvindt, of dat een arm of been afgezet moet worden. Ja, door lachgas."

Hoewel niet precies duidelijk is bij welke hoeveelheid lachgas klachten kunnen ontstaan, is duidelijk dat er grote gevolgen voor de gezondheid zijn, zegt Bruijens. "Het zorgt ook voor een druk op de zorg. Daarom is een verbod op zijn plaats."

Op dit moment kan de politie pas iets doen als iemand met lachgas overlast of gevaarlijke situaties in het verkeer veroorzaakt.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lachgas kan daarnaast verslavend zijn. Het activeert de dopaminereceptoren in het brein. "Die willen beloning. Dat kan voor een verslavingsprikkel zorgen." Het komt voor dat mensen grote hoeveelheden lachgas - soms zelfs vijftig ballonnen of meer - gebruiken tijdens een sessie.

Elke maand honderden mensen met lachgas achter stuur

Lachgas heeft ook invloed op het verkeer. De politie constateerde dat in zowel 2020 als 2021 honderden bestuurders per maand met lachgas achter het stuur kropen. "Het leidt tot aanrijdingen met blikschade, maar ook tot ongelukken met doden en gewonden", zegt het ministerie.

"Op dit moment kan de politie pas iets doen als iemand met lachgas overlast of gevaarlijke situaties in het verkeer veroorzaakt. Dat hoeft straks niet meer. Als mensen alleen al lachgas als genotsmiddel in hun auto aanwezig hebben, kan er worden gehandhaafd."

