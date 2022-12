Zo hou je goede voornemens langer vol in het nieuwe jaar

Stoppen met roken, afvallen en meer sporten zijn drie populaire goede voornemens waarvan we weten dat niet iedereen ze volhoudt in het nieuwe jaar. NU.nl vroeg twee deskundigen hoe je die goede voornemens wél volhoudt en wat je vooral niet moet doen.

"Goede voornemens komen neer op het maken van een langdurige gedragsverandering waardoor je er een gewoonte van maakt", zegt Sanne de Wit, hoofddocent bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam en hoofdonderzoeker bij het Habit Lab. "Dat het bij zo veel mensen misgaat, heeft te maken met de kloof tussen intentie en gedrag."

"Goede bedoelingen zijn geen garantie voor goed gedrag", licht De Wit toe. "Gemotiveerd zijn en een verandering in gang zetten is makkelijk. Maar deze verandering op de lange termijn volhouden is moeilijker." Een goed voornemen kan een gewoonte worden op het moment dat je de bewuste handeling maar vaak genoeg op dezelfde manier herhaalt.

Jelle Hermus, oprichter van de platformen soChicken.nl en het Broednest (met tips voor een positief leven) en auteur van Steeds leuker en Leven met wind mee, herkent dit. Volgens hem mislukken goede voornemens ook om andere redenen. "Veel goede voornemens zijn te ambitieus. Bovendien spreken we goede voornemens uit omdat we vinden dat het moet, maar uiteindelijk willen we dit niet echt."

Een thema kan helpen als leidraad

De gouden tip van de soChicken-oprichter is: een thema kiezen. "Dit kun je vervolgens als leidraad gebruiken bij het stellen van doelen gedurende het jaar. Zo blijf je geïnspireerd en gemotiveerd. En als er een vakantie, weekendje weg, ziekte of andere gebeurtenis tussendoor komt, kun je eenvoudig bijsturen. Zo heb je minder snel het gevoel dat je faalt."

Als je wil dat je over een jaar nog steeds fit en gezond leeft, dan moet je er een gewoonte van maken. En dat duurt misschien wel langer dan een maand of seizoen.

Sanne de Wit, hoofddocent Klinische Psychologie

Wil je graag afvallen, zou dat doel bijvoorbeeld goed passen bij een thema als fit en gezond. "In de winter zou je je eetpatroon stap voor stap kunnen verbeteren", zegt Hermus. "In de lente kun je ervoor kiezen om dagelijks te gaan wandelen. In de zomer kun je werken aan het verminderen van stressgevoelens en in de herfst zou je kunnen beginnen met het opbouwen van een sportroutine."

Zo lang duurt het om een gewoonte te vormen

De Wit is het hiermee eens, maar waarschuwt wel voor eventuele valkuilen. "Het kiezen van een thema kan goed zijn om mee te beginnen. Maar als je wil dat je over een jaar nog steeds fit en gezond leeft, dan moet je er een gewoonte van maken, en dat duurt misschien wel langer dan een maand of een seizoen."

Hoelang het duurt om een gewoonte te vormen, hangt af van het soort gedrag. Bij sporten kan dat bijvoorbeeld wat langer duren, zegt De Wit. "Dat komt doordat het uit veel stappen bestaat: een afspraak maken, je spullen inpakken, naar de sportschool gaan en daar nog omkleden. Het kan dan helpen om je te richten op de beginstappen, zoals je sporttas een avond van tevoren inpakken en klaarzetten."

Onderdeel maken van dagelijkse routines

Om van goede voornemens een gewoonte te maken, is het volgens De Wit ook belangrijk om een vast moment of vast tijdstip uit te kiezen waarop je dit doet. "Stel: je wil meer fruit eten. Dan is het zaak om dat op een vast moment in je dagelijkse routines in te bouwen. Dit kun je doen volgens het als-danprincipe. Als ik geluncht heb, dan eet ik fruit."

Hoe meer we tegelijkertijd proberen te doen, hoe groter de kans dat we zullen falen. Als je voornemen écht belangrijk voor je is, leg de lat dan laag voor jezelf.

Jelle Hermus, oprichter soChicken en auteur

Volgens Hermus en De Wit moet je niet te veel goede voornemens hebben. "Hoe meer we tegelijkertijd proberen te doen, hoe groter de kans dat we zullen falen", zegt Hermus. "Als je voornemen écht belangrijk voor je is, leg de lat dan laag voor jezelf."

Wel kun je volgens De Wit een gedragsverandering kiezen die meer dan één positieve uitkomst heeft. "Bijvoorbeeld wandelen met je partner of vriendin. Goed voor je gezondheid en ook goed in sociaal opzicht."

Jezelf belonen kan zelfvertrouwen geven

Van belonen en straffen om te voorkomen dat je in oude gewoontes vervalt, is Hermus geen fan. "Richt je aandacht op de volgende stap en haal je beloning uit het gevoel van vooruitgang die je boekt. Je hebt geen externe beloning nodig als je ziet dat je vooruitgang boekt richting een doel dat belangrijk voor je is. Het resultaat is de beloning."

De Wit raadt belonen met mate aan. "Een beloning kan een moment zijn om er even bij stil te staan dat je het al een week of maand volhoudt. Dat is ook weer goed voor je zelfvertrouwen. Zolang je het maar niet doet voor de beloning en je jezelf niet te vaak beloont."

Andere dingen die je volgens Hermus en De Wit niet moet doen, zijn te veel doelen stellen, ermee stoppen na een terugval en te streng zijn voor jezelf. "Begin elke dag met een schone lei", zegt Hermus. "Ondanks dat het gisteren misschien is mislukt. Gaandeweg leer je wat wel en niet werkt en kun je in de toekomst betere keuzes maken. Wees lief voor jezelf en neem de tijd."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen