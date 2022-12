Kinder-ic's liggen vol door toenemend aantal kinderen met het RS-virus

Alle intensivecare afdelingen voor kinderen liggen momenteel helemaal vol, zegt beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Dat komt onder meer door de griepepidemie en de stijging van het aantal kinderen met het RS-virus, stelt de vereniging.

Naast een griepepidemie is er ook een RS-virus epidemie in Nederland, meldt het RIVM. Het aantal RS-virus meldingen door laboratoria is de afgelopen weken zeer sterk toegenomen.

Zeven universitaire ziekenhuizen komen dinsdag bijeen voor overleg over de situatie, bevestigt Károly Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde na berichtgeving van RTL Nieuws. Het is nog niet duidelijk of er maatregelen zullen worden genomen.

Toch zegt Illy tegen NU.nl dat de situatie momenteel nog "onder controle" is. De toename van het aantal besmettingen met het RS-virus is dit jaar een maand eerder dan in de periode voor de coronapandemie.

"Normaal gesproken zien we de toename pas in januari", zegt Illy. Maar dat ziekenhuizen in de winter meer kinderen met het virus zien, is "niet ongewoon".

Wat is het RS-virus? Het is een verkoudheidsvirus dat bij de meeste kinderen vooral hoesten en verkoudheidsklachten veroorzaakt. Enkele jonge kinderen worden er heel ziek van en moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Heel soms kunnen baby's aan het virus overlijden.

'Ziekenhuizen in buurlanden hebben ook geen plek'

Toch noemt een verpleegkundige in het Leids Universitair Medisch Centrum Renze Jongstra de situatie "nijpend". Ze zegt dat de problemen vergroot worden, doordat in onze buurlanden ook geen bedden vrij zijn om patiënten over te nemen.

"De nijpende situatie is ontstaan, doordat er al jaren te weinig verpleegkundigen zijn", zegt Jongstra. Om alle kinderen toch een plek te geven, worden er extra bedden bij gezet, waardoor een verpleegkundige meer patiënten moet helpen dan gewenst.

Ook worden ic-verpleegkundigen overgeplaatst naar de kinderafdeling die normaal bij volwassenen of op de afdeling voor pasgeboren baby's werken. "Dat is niet wenselijk voor de patiënt en ook niet goed voor de werkdruk die de verpleegkundigen ervaren", stelt Jongstra.

De ic's voor kinderen liggen in de winter altijd voller dan in andere seizoenen, zegt ze, maar dit jaar lijken er meer kinderen te zijn met luchtweginfecties. "Ic's bellen constant met elkaar om te vragen naar vrije bedden. Zodra er een bed vrij is, wordt het weer opgevuld."

