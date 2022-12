Aantal mensen met griep flink gestegen: nu officieel een epidemie in Nederland

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Er is officieel een griepepidemie in Nederland, meldt het RIVM woensdag. De afgelopen twee weken nam het aantal mensen met griep flink toe.

In steeds meer keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten wordt het griepvirus gevonden. Dat melden verschillende laboratoria, ziekenhuizen en huisartsen in Nederland voor de tweede week op rij.

Daarnaast komen bij de huisarts steeds meer mensen met griepachtige klachten. Naast het griepvirus gaan er in Nederland ook andere virussen rond die luchtwegklachten veroorzaken, zoals het RS-virus.

Doorgaans spreken we in Nederland van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten bij de huisarts komen en minstens 10 procent van hen het griepvirus heeft.

Die grens is nu nog niet bereikt, maar toch stellen gezondheidsorganisatie Nivel en het RIVM dat de griepepidemie is begonnen. Veel mensen doen sinds de komst van het coronavirus vaker een zelftest. Minder mensen gaan daardoor naar de huisarts met griepachtige klachten. "Maar de toename is groot genoeg om te spreken van een epidemie."