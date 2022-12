Zorgt rozemarijnolie echt voor een vollere bos haar?

TikTok staat vol met filmpjes van mensen die rozemarijnolie gebruiken voor een vollere coupe. Sommige daarvan zijn miljoenen keren bekeken. Maar bevordert rozemarijnolie de haargroei echt? En zijn er ook nadelen? Twee experts leggen uit hoe het zit.

De afgelopen jaren werd al beweerd dat rozemarijnolie de haargroei stimuleert. Sommigen stellen zelfs dat het haarverlies kan voorkomen.

In landen rondom de Middellandse Zee is rozemarijn meer gebruikelijk in haarverzorgingsproducten dan bij ons, weet antropoloog Harmen Rijpkema, die gelieerd is aan Stichting Aromatherapie. "Rozemarijn zou ook nog eens roos en jeuk op de hoofdhuid kunnen verminderen."

Via diverse studies is aangetoond dat rozemarijn effectief kan zijn bij alopecia areata, een vorm van haarverlies. Rijpkema benoemt een recent onderzoek waarin is aangetoond dat het gebruik van cederolie en rozemarijnolie de haargroei duidelijk bevordert.

Verschillende vormen van haarverlies, verschillende effecten

De resultaten zijn dus veelbelovend, maar het is belangrijk om te beseffen dat er veel vormen van haarverlies zijn. "Je hebt niet een middel dat voor alles werkt", benadrukt arts en onderzoeker Hans van Montfort. Zijn bedrijf Van Montfort Laboratories werkt nauw samen met de Nederlandse Haarstichting.

De aanname is dat een betere doorbloeding voorkomt dat haarzakjes afsterven door een tekort aan bloed, wat vervolgens weer leidt tot haarverlies.

Harmen Rijpkema, antropoloog

"Rozemarijnolie lijkt inderdaad effectief bij alopecia areata - plaatselijke kaalheid. Maar bij de meest voorkomende vorm - alopecia androgenetica, veelal aangeduid als mannelijke kaalheid - zijn onderzoekers het nog niet helemaal eens over de effectiviteit van rozemarijnolie", zegt Van Montfort.

Rozemarijnolie kan de doorbloeding verbeteren

Veel vormen van haarverlies gaan gepaard met langdurige ontstekingen en oxidatie. Rozemarijnolie is een antioxidant met een ontstekingsremmende werking. "Ook verbetert rozemarijnolie de doorbloeding", vult Rijpkema aan.

"De aanname is dat een betere doorbloeding voorkomt dat haarzakjes afsterven door een tekort aan bloed, wat vervolgens weer leidt tot haarverlies. Haarzakjes produceren onze haren en verankeren het haar in de huid."

Toch is de ene rozemarijnolie de andere niet, ziet Van Monfort. Als je de olie gaat ontleden, zijn er een stuk of vijftig moleculen. De vraag is welk molecuul het resultaat geeft. "Je kunt het vergelijken met wijn. Als je een druif op verschillende plekken laat groeien, krijg je steeds weer een ander resultaat. Zo werkt dat ook in de cosmetica; je kunt twee totaal verschillende oliën krijgen als je ze op verschillende plekken oogst."

In de cosmetica wordt daarom veel gewerkt met standaardisering. "Door bepaalde kweekmethodes wordt er dan voor gezorgd dat het effectiefste molecuul aanwezig is."

Kwaliteit van olie, haarconditie en herstelvermogen bepalen effect

Op welke termijn je effect mag verwachten van een kuur met rozemarijnolie, hangt af van allerlei factoren. De kwaliteit van de olie speelt een rol, maar ook je haarconditie en je herstelvermogen zijn belangrijke factoren.

"Als je normaal aanwezig haar hebt en een wat vollere bos wil, dan heb je het over weken. Maar als je de olie gebruikt als haargroeimiddel, dan moet je - net als bij elk ander haargroeimiddel - uitgaan van zo'n drie tot zes maanden", zegt Van Montfort.

Misschien bestaat er de verleiding om meer te gebruiken. Dit is niet aan te raden, want dan bestaat het risico op huidirritatie.

Harmen Rijpkema, antropoloog

Voor gebruik moet je de rozemarijnolie verdunnen. Meng vijf druppels rozemarijnolie in een theelepel dragende olie, bijvoorbeeld amandelolie of kokosolie. Je kunt dit in het haar en op de hoofdhuid masseren na het douchen. "Laat het minstens tien minuten in het haar inwerken. Je kunt het eventueel uitspoelen", tipt Rijpkema.

Breng de olie dagelijks aan en mijd agressieve shampoos

Ook kun je twee druppels rozemarijnolie toevoegen aan een eetlepel shampoo. Let er wel goed op dat het niet in de ogen terechtkomt. Rijpkema raadt aan het bij twee druppels te laten. "Misschien bestaat er de verleiding om meer te gebruiken. Dit is niet aan te raden, want dan bestaat het risico op huidirritatie."

Een nadeel van rozemarijnolie is dat je het dagelijks moet aanbrengen, zeker als je een volle coupe wil. "Doordat het vrij vettig is, gaan de meesten na gebruik toch hun haar wassen. Juist daardoor kunnen weer problemen ontstaan, doordat de meeste shampoos vrij agressief zijn. Met name door zwavelverbindingen, en die zitten in bijna elke shampoo", besluit Van Montfort.

Er zijn ook milde shampoos zonder zwavelverbindingen verkrijgbaar. In de ingrediëntenlijst herken je zwavelverbindingen als SLES (sodium laureth sulfate) of SLS (sodium lauryl sulfate).

