Zo besmettelijk is een koortslip en zo kom je ervan af

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: ik heb 's winters vaak last van een koortslip. Kom ik daar ooit nog van af? Huisarts Tamara de Weijer: "Een koortslip is heel besmettelijk. Kus je baby niet en voorkom contact met je ogen."

Wat is een koortslip (of herpes labialis)?

"Een koortslip wordt veroorzaakt door een herpesvirus. Je krijgt eerst een tintelend of branderig gevoel op of rond je mond. Daarna verschijnen er pijnlijke blaasjes die na verloop van tijd openbarsten. In die blaasjes zit het herpesvirus."

"Het heeft dus niets met koorts te maken. Het wordt waarschijnlijk zo genoemd omdat een koortslip vaak opspeelt bij een verminderde weerstand."

Is het erg besmettelijk?

"Heel besmettelijk! Vooral in de fase dat de blaasjes open zijn. Besmetting verloopt via de slijmvliezen en kan worden overgedragen via de handen, knuffelen en kussen."

"Je kunt het virus ook krijgen door het delen van bepaalde voorwerpen met iemand die een koortslip heeft. Zoals een glas, bestek, een tandenborstel, een handdoek of lippenbalsem. Pas dus altijd op als je een koortslip hebt. Knuffel of kus je baby bijvoorbeeld niet en was je handen vaak en goed."

"Pas ook op met contactlenzen. Als je een koortslip hebt en je raakt met besmette vingers je lenzen aan, dan kan het virus ook in je ogen terechtkomen en daar een oogontsteking veroorzaken. Dat moet je echt voorkomen."

Hoe kan het dat sommige mensen nooit een koortslip krijgen?

"Alleen dragers van het virus kunnen een koortslip krijgen. Je loopt het vaak als kind op, meestal als kleuter. Vaak merk je daar niets van. Maar als je eenmaal besmet bent, draag je dit virus je hele leven bij je. Het houdt zich schuil in je lichaam en wordt af en toe weer actief. Dat kan soms jaren duren. Het kan trouwens ook zijn dat je drager van het virus bent, maar dat je nooit een koortslip krijgt."

Ongeveer een op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven herpes labialis. Veel mensen krijgen het na die ene keer vaker. Meestal op dezelfde plek.

Tamara de Weijer, huisarts

"Het komt relatief vaak voor. Ongeveer een op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven herpes labialis. En veel mensen krijgen het na die ene keer vaker. Meestal op dezelfde plek."

Herpes klinkt als een geslachtsziekte. Klopt dat?

"Nee. Er zijn verschillende soorten herpesvirussen. Maar het is met een koortslip wel verstandig om oraal seksueel contact te vermijden. In de genitale zone kan een koortslip namelijk ook een herpesinfectie veroorzaken door de slijmvliezen binnen te dringen en daar genitale herpes te veroorzaken."

Is er iets aan een koortslip te doen?

"Een koortslip gaat meestal vanzelf over na een dag of tien. Je krijgt er ook geen litteken van, tenzij je eraan krabt. Er zijn speciale antivirusmiddelen in de vorm van crèmes of plakkers. Die kun je opbrengen zodra je de eerste signalen van een koortslip opmerkt: een tintelend gevoel op je lippen."

"Er zijn ook crèmes die je kunt gebruiken als je blaasjes hebt: zinkoxide of zinksulfaat. Die middelen zorgen ervoor dat de blaasjes wat sneller opdrogen. Je kunt die middelen zonder recept zelf kopen bij de drogist of apotheek. Je hoeft met een koortslip dus niet naar de huisarts. Bij korstjes kan vaseline helpen. Voor alle crèmes geldt: was steeds goed je handen om besmetting te voorkomen."

Tamara de Weijer is huisarts en oprichter van Vereniging Arts en Leefstijl.

