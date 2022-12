Kwaliteit van sperma gaat al jaren achteruit: 'Of dat erg is weten we niet'

Dat de kwaliteit van sperma achteruitgaat is al langer bekend. Onlangs werd duidelijk dat het een wereldwijd probleem is. NU.nl vroeg twee deskundigen hoe dat kan, of er iets tegen te doen is en of het erg is.

Er is geen harde verklaring voor, zegt Pieter Groenendijk, die werkzaam is bij Andros Clinics. Die kliniek is gespecialiseerd in onder meer het behandelen van prostaatklachten en erectieproblemen. "We weten wel dat het kan liggen aan verschillende omgevingsfactoren."

Volgens Gert Dohle, die als uroloog bij het Erasmus MC gespecialiseerd is in de ontwikkeling van de mannelijke geslachtsorganen, heeft dat grotendeels te maken met hormoonverstorende stoffen die in het milieu voorkomen. "Dat zijn stoffen waar we dagelijks mee in aanraking komen."

"Daarbij kun je denken aan chemische stoffen in plastic, voeding en water, maar ook aan de zogenaamde parabenen in cosmetica. Ook sommige medicijnen kunnen hormoonverstorend werken."

Hormoonverstorende stoffen worden sinds 2018 geweerd

In 2018 werd door het Europees Parlement afgesproken dat die stoffen over een aantal jaar niet meer gebruikt mochten worden. "Een aantal landen, waaronder Frankrijk, Zweden en Denemarken, lieten toen weten dat ze de situatie zo zorgelijk vonden dat ze er onmiddellijk mee zouden stoppen", zegt Dohle.

Als er bij de vrouw in kwestie sprake is van een grote hoeveelheid pseudo-oestrogeen in het lichaam, kan dat van invloed zijn op het groeien van de testikels.

Gert Dohle, uroloog

"Nederland besloot de Europese besluitvorming te volgen. Er zijn helaas nog steeds geen stappen gezet, de doorvoering van het besluit wordt voortdurend uitgesteld. Er is wel geld beschikbaar gesteld voor onderzoek."

Niet goed ontwikkelde testikels functioneren minder goed

Daarnaast wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind in de baarmoeder. "In de eerste drie maanden van een zwangerschap wordt het geslacht aangelegd."

"Als er bij de vrouw in kwestie sprake is van een grote hoeveelheid pseudo-oestrogeen in het lichaam, kan dat van invloed zijn op het groeien van de testikels - hoe groot die later zijn en hoe ze zich ontwikkelen. Als de testikels zich niet goed ontwikkelen, zullen ze later minder goed functioneren."

Het is overigens niet zo dat een verminderde spermakwaliteit direct zal leiden tot vruchtbaarheidsproblemen bij mannen. "Als het gaat om vruchtbaarheid heb je twee partijen nodig", zegt Groenendijk. "Mocht er een probleem zijn met zwanger worden, is het daarom belangrijk dat je naar zowel de man als de vrouw kijkt."

Hoe gezond leven kan bijdragen aan gezonder sperma

Duidelijk is ook dat iemands levensstijl een rol speelt. "Het is lastig te zeggen of een ongezonde levensstijl een oorzaak van verminderde zaadkwaliteit is. We weten wel dat een gezond leven kan bijdragen aan gezonder sperma", zegt Groenendijk. "Roken, alcohol en drugsgebruik hebben een negatief effect." Net als overgewicht en te weinig beweging, vult Dohle aan.

Het is belangrijk dat we vrouwen in een zo vroeg mogelijk stadium uitleggen welke stoffen hormoonverstorend zijn en hoe ze daar zo min mogelijk mee in aanraking komen.

Gert Dohle, uroloog

Als individu kun je je levensstijl aanpassen en gezonder leven. Verder denkt Dohle dat meer bewustwording belangrijk is als het gaat om met welke hormoonverstorende stoffen we iedere dag in aanraking komen.

"Het is belangrijk dat we vrouwen in een zo vroeg mogelijk stadium uitleggen welke stoffen dat zijn en hoe ze daar zo min mogelijk mee in aanraking komen. Ze helemaal mijden kan niet."

Geen directe gevolgen voor de vruchtbaarheid

Ondanks jaren van onderzoek is niet bekend hoe erg het is dat de kwaliteit van sperma al jaren achteruitgaat. "Omdat het niet direct gevolgen heeft voor de vruchtbaarheid, denk ik dat het wel meevalt", zegt Groenendijk.

Dohle sluit zich daarbij aan. "Er wordt gesproken van een zaadcrisis, maar zo ernstig is het niet. Maar we moeten wel actie ondernemen. Die hormoonverstorende stoffen richten meer schade aan dan alleen vruchtbaarheidsproblemen."

