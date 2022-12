Corona kostte Nederlanders vorig jaar zo'n 219.000 gezonde levensjaren

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Van alle infectieziekten kostte covid in 2021 met afstand de meeste gezonde levensjaren. Door de ziekte zijn vorig jaar 218.900 gezonde jaren van Nederlanders verloren gegaan. Zowel vroegtijdige sterfte als misgelopen gezonde jaren tellen mee.

De zogenoemde ziektelast door corona was daarmee vorig jaar nog iets hoger dan in 2020, meldt het RIVM. Voor dat jaar kwam het gezondheidsinstituut uit op 207.000 gemiste gezonde jaren.

Door alle coronamaatregelen zijn diverse andere infectieziekten waarschijnlijk onderdrukt. Zo kwam griep niet voor in de top drie van ziekten die de meeste gezonde levensjaren eisten. Er was vorige winter wel een bescheiden griepepidemie, maar die kwam pas op gang toen de vergaande maatregelen al waren losgelaten. Een ziekte als kinkhoest verdween nagenoeg.

Een infectieziekte die zich ondanks alle hygiënemaatregelen bleef verspreiden, is schurft. Over de oorzaak van die toename tasten de onderzoekers in het duister.