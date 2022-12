Wat is nachtblindheid en hoe ga je ermee om?

Nu de dagen kort zijn, ontkomen we niet aan de duisternis. Bijna de helft van de automobilisten ziet slecht in het donker. Wat is nachtblindheid precies en kun je er iets aan doen?

Dat we slechter zien in het donker dan overdag is normaal. We zijn geen nachtdieren en we zijn vooral gebouwd om overdag te functioneren, zegt Andrea Vergunst, teamleider Voorlichting bij het Oogfonds. Er is een verschil tussen minder goed zien in het donker en een echte oogziekte.

"Veel mensen zeggen dat ze nachtblind zijn als ze slechter zien in het donker. Slechter zien is een klacht die verschillende oorzaken kan hebben. We maken onderscheid tussen wat we in de volksmond nachtblindheid noemen en een oogziekte."

Langer moeten wennen aan het donker is een veelvoorkomende klacht en heeft in de meeste gevallen geen vervelende oorzaak. Toch kan ook een oogziekte aan dit ongemak ten grondslag liggen. "Oogziektes als glaucoom en maculadegeneratie zijn ziektes waardoor mensen mogelijk slechter zien in het donker", legt Vergunst uit.

Nachtblindheid vaak erfelijk bepaald

Er is ook een erfelijke vorm van nachtblindheid. De meestvoorkomende vorm hiervan is retinitis pigmentosa (RP). Ongeveer 1 op de 3.500 mensen in Nederland krijgt deze aandoening.

Meestal beginnen de klachten bij jongvolwassenen tussen de twintig en dertig. Dit heeft ook met de ernst van de DNA-fout te maken.

Rob Collin, hoogleraar Moleculaire therapie voor erfelijke netvliesaandoeningen

"RP is een netvliesziekte die wordt veroorzaakt door DNA-foutjes", zegt Rob Collin, hoogleraar Moleculaire therapie voor erfelijke netvliesaandoeningen aan het Radboudumc te Nijmegen. "Deze zorgen ervoor dat de staafjes in ons netvlies niet goed werken. Staafjes zijn de cellen die vooral belangrijk zijn bij het zien in het donker."

De leeftijd waarop de eerste RP-klachten zich voordoen varieert. "Meestal beginnen de klachten bij jongvolwassenen tussen de twintig en dertig. Dit heeft ook met de ernst van de DNA-fout te maken", licht Collin toe. Een veelgehoorde eerste klacht is dat mensen niet meer goed zien in het donker.

Ga bij klachten naar de oogarts

Op dit moment is er nog geen behandeling voor RP, maar volgens Collin verandert dat mogelijk in de toekomst. "Voor een bepaalde technologie - gentherapie - is er sinds kort één medicijn op de markt. Maar deze therapie is ook maar geschikt voor één groep DNA-fouten. Wereldwijd zijn er honderden verschillende DNA-defecten, dus wellicht zijn er ook honderden verschillende therapieën nodig."

Bij de erfelijke vorm hoeft het trouwens niet altijd zo te zijn dat je vader of moeder zelf last heeft van de ziekte. Dit ligt eraan hoe de ziekte overerft. "Ook als je vader of moeder nergens last van heeft, is het belangrijk om bij klachten naar de oogarts te gaan", adviseert Collin. "Als die het vermoeden heeft dat een DNA-fout ten grondslag ligt aan de klachten, kan er DNA-onderzoek worden uitgevoerd."

Kleine afwijking valt overdag niet op

Als slecht zicht in het donker niet wordt veroorzaakt door een onderliggende oogziekte, zijn mogelijk andere oorzaken de boosdoener. "In de meeste gevallen gaat het om een ondergecorrigeerde minsterkte. "Een kleine afwijking valt overdag vaak niet op, maar 's avonds kan het zijn dat er dan wat contrast gemist wordt", zegt Vergunst.

Kijk niet in de koplampen van tegenliggers en zorg er ook altijd voor dat het oppervlak waardoor je kijkt zo helder mogelijk is.

Andrea Vergunst, teamleider Voorlichting bij het Oogfonds

"Als er geen afwijkende sterkte wordt gevonden, kun je bij een optometrist ook de gezondheid van je ogen laten checken. Bijna elke optiekzaak heeft tegenwoordig een optometrist in dienst. Je hoeft voor een preventieve check dus niet naar het ziekenhuis", zegt Vergunst.

Gezonde voeding is belangrijk

Ook bepaalde medicijnen kunnen invloed hebben op het nachtzicht. In sommige gevallen is er sprake van een vitamine A-gebrek. Vitamine A is nodig om de lichtdetecterende receptoren in je ogen te vormen. Gezonde voeding is belangrijk voor het netvlies en kan worden ingezet om slechter zien in het donker te voorkomen.

"Kijk niet in de koplampen van tegenliggers en zorg er ook altijd voor dat het oppervlak waardoor je kijkt zo helder mogelijk is", tipt Vergunst. Dit geldt voor de autoruit, maar ook voor je bril of lenzen.

Als je met contactlenzen in minder goed ziet in het donker en daar met bril geen last van hebt, kan het zijn dat het zuivere centrum waar doorheen gekeken wordt net wat kleiner is dan de pupil. "Zet dan je bril op in de auto of ga naar een contactlensspecialist. Sowieso is het raadzaam om bij klachten je ogen te laten controleren", besluit Vergunst.

