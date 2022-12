Dit is waarom je een ander vaker zou moeten helpen

Elke week stellen we een gezondheidsvraag aan een medisch deskundige. Deze week: maakt vrijwilligerswerk echt gelukkig? Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie aan Tilburg University: "Hoe vaker je iets voor een ander doet, hoe groter het positieve effect."

Hoe kan het dat een ander helpen ons gelukkig maakt?

Sitskoorn: "Het heeft te maken met het beloningssysteem in onze hersenen: een oeroud systeem dat ervoor zorgt dat we gemotiveerd zijn om dingen te doen die belangrijk zijn om te overleven. Het zorgt ervoor dat dingen die belangrijk zijn voor de overleving ons een prettig gevoel geven."

"Daarom geven eten en seks ons een prettig gevoel. Ze zijn beide noodzakelijk voor de overleving van de menselijke soort. Maar ook deel uitmaken van de groep is belangrijk voor onze overleving, want we zijn groepsdieren."

Stimuleert het beloningssysteem ons daarom om aardig te zijn voor een ander?

"Ja. Ook aardig zijn voor een ander of een ander helpen geeft een goed gevoel. Het bindt jou én die ander aan de groep. Bovendien wordt de kans groter dat een ander ook aardig is voor jou."

Wat gebeurt er in de hersenen? Worden er geluksstofjes aangemaakt?

"Er wordt altijd over gelukshormonen gesproken als het over het beloningssysteem gaat. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Helpen heeft ook een positief effect op de lange termijn. Je prikkelt je hersenen ermee. Het beïnvloedt de structurering en de werking van je brein. Ook lijkt het een positief effect te hebben op de achteruitgang van de hersenen."

Het gevoel van nut te zijn houdt je zowel fysiek als mentaal fit. Je vergroot je vaardigheden ermee en ook je welzijn verbetert.

Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie

Welke langetermijneffecten zijn er nog meer?

"Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het zorgt voor minder depressieve symptomen, meer tevredenheid, meer sociale steun, minder ziektes en een betere algehele gezondheid. Hoe vaker je het doet, hoe groter het positieve effect."

We worden er dus ook gezonder van?

"Ja. En we leven langer. Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligerswerk ouderen meer het gevoel geeft iets bij te dragen aan de wereld. Het gevoel van nut te zijn houdt je zowel fysiek als mentaal fit. Je vergroot je vaardigheden ermee en ook je welzijn verbetert, want het heeft een positief effect op je zelfbeeld en stemming. Ouderen die het gevoel hebben niet meer van nut te zijn voor anderen lijken op latere leeftijd eerder cognitief achteruit te gaan en meer last te krijgen van ziektes."

Hoe kun je op een goede manier hulp aanbieden?

"Zoek een vrijwilligersbaan die bij je past. Of help een oude buurvrouw zo nu en dan een handje. Hulp aanbieden kan lastig zijn. Vaak zijn we bang een ander ermee in verlegenheid te brengen, want veel mensen willen anderen niet tot tot last zijn. Dus zelfs als je het aanbiedt, slaan ze het af."

"Maak contact. Als je je zorgen maakt over de buurvrouw of iemand anders in je omgeving, dring je dan niet direct op. Groet hem of haar eerst eens en maak een praatje. Als er een band is, kun je bijvoorbeeld aanbieden om boodschappen mee te nemen als je zelf toch naar de winkel gaat."

Hebben kerstmaaltijden en kerstkaartenacties voor eenzame ouderen zin?

"Het is een mooi gebaar, maar doe het niet alleen met Kerst. Wezenlijk contact is helend. Praat. Luister. Verbind je met elkaar."

Margriet Sitskoorn is hoogleraar klinische neuropsychologie aan Tilburg University. Haar boek Het 50+ brein verscheen bij Uitgeverij Prometheus.

