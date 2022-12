Behandeling met eigen afweercellen slaat aan bij agressieve huidkanker

Een therapie waarbij de eigen afweercellen worden ingezet om een tumor te bestrijden, slaat aan bij een vorm van agressieve, uitgezaaide huidkanker. Bij een op de vijf patiënten verdwijnt de huidkanker zelfs als gevolg van de behandeling, blijkt uit een nieuw Nederlands onderzoek.

Volgens Haanen waren er al wel kleinere onderzoeken met TIL-behandeling gedaan, maar is dit de eerste keer dat de resultaten werden vergeleken met die van een controlegroep. Het gaat om een zogenoemde 'fase 3-studie', wat wil zeggen dat de behandeling al bewezen werkt. Het doel van een fase 3-studie is om te bepalen of de therapie ook beter helpt dan de standaardbehandeling van de kankersoort in kwestie.