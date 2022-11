Een knorrende maag of last van veel lucht: wat vertelt je buik jou?

Onze spijsvertering is de hele dag bezig om voedsel te verteren, zodat ons lichaam de voedingsstoffen kan opnemen. Vaak gaat dit ongemerkt aan ons voorbij. Maar soms laten je maag en darmen van zich horen. Wat betekenen deze geluiden en hoe leer je luisteren naar je maag en darmen?

Ten eerste is het goed om te beseffen dat het heel normaal is dat je maag en darmen wat geluid maken, vindt Tamara de Weijer, huisarts en auteur van Eet beter voor je maag en darmen.

"Het zijn met name je darmen die geluid maken. Dat komt doordat je darmen van nature een peristaltische beweging maken", zegt ze. Dat zijn knijpende bewegingen waarbij de voedselbrij wordt vermengd met spijsverteringssappen en naar beneden wordt geduwd.

Deze samentrekkende bewegingen zorgen vooral in combinatie met gas of vocht voor geluid. Het rommelende geluid dat wordt veroorzaakt door de beweging van gas in de darmen wordt ook wel borborygme genoemd.

Een lege maag kan voor geluid zorgen

Ook de maag zelf maakt geluid, zegt Marianne Rook, gezondheidsvoorlichter bij de Maag Lever Darm Stichting. Dit gebeurt vooral tijdens het samentrekken van het laatste voedsel richting de dunne darm.

Omdat je maag in feite een holle ruimte is, kan dit vooral bij een lege maag voor het nodige geluid zorgen.

Marianne Rook, Maag Lever Darm Stichting

"Hierdoor krijg je knorrende geluiden", zegt ze. "Omdat je maag (net als de rest van het spijsverteringstelsel) in feite een holle ruimte is, kan dit vooral bij een lege maag voor het nodige geluid zorgen. Vandaar dat een knorrende maag een teken kan zijn dat je trek hebt."

In principe maken je darmen bijna altijd geluid. Ze zijn continu bezig om de boel schoon te maken, het voedsel te bewegen en spijsverteringsappen aan te maken. Meestal hoor je hier niets van.

"Vooral als er sprake is van te veel gas krijgen mensen eerder last van rommelende darmen. Dit kan komen door te snel eten, maar ook door koolzuurhoudende dranken", legt De Weijer uit. Ook bepaalde specerijen en zoetstoffen als sorbitol kunnen voor meer gasvorming zorgen, vult Rook aan.

Andere klachten zijn belangrijk signaal

Lucht in de darmen moet ergens heen en wordt door de darmen heen geknepen. Dat hoor je. "We verliezen allemaal gas, dus het is niks om je voor te schamen. Gemiddeld laten mensen tussen de tien en twintig winden per dag", aldus De Weijer.

Als het borrelen van je darmen na het eten van bepaalde dingen samengaat met andere klachten, kan het zijn dat je last hebt van het prikkelbaredarmsyndroom.

Tamara de Weijer, huisarts

Toch kunnen maag- en darmgeluiden ook een indicatie zijn dat er iets niet goed zit. Vooral in combinatie met andere klachten, zoals diarree, obstipatie, krampen of misselijkheid kunnen darmgeluiden op onderliggende klachten wijzen, zeggen beide experts.

De geluiden die je maag en darmen maken zijn niet het belangrijkste signaal. Hoe jij je voelt en of er sprake is van andere klachten wel.

Overgevoeligheid voor bepaalde levensmiddelen

Te veel gas kan op een overgevoeligheid voor een bepaald levensmiddel duiden. Knoflook en ui bijvoorbeeld zijn probiotische voedingsmiddelen en kunnen, net als bonen en linzen, een reactie geven.

"Als het borrelen van je darmen na het eten van bepaalde dingen samengaat met andere klachten, zoals een opgeblazen gevoel of plakkerige ontlasting, kan het zijn dat je last hebt van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Ruim een miljoen Nederlanders heeft last van deze aandoening", zegt De Weijer.

Luister zeker naar de spijsvertering. Het is handig als je een beetje weet hoe deze werkt, dan kun je veranderingen eerder opmerken.

Marianne Rook, Maag Lever Darm Stichting

Ook een lactose- of glutenintolerantie kan voor klachten zorgen. Als je bijvoorbeeld steeds last krijgt na het eten van zuivel, dan kan dit wijzen op lactose-intolerantie. Dit kan vervelende buikklachten geven. Daarom is het belangrijk om bij te houden wat je eet en te herkennen wat voor klachten zorgt.

Weten hoe je spijsvertering werkt

Daarnaast raadt Rook voor een goede darmgezondheid aan vezelrijk te eten en dit (indien nodig) rustig op te bouwen. Ook is het goed om te letten op je algehele gezondheid.

Zo ondersteunt voldoende beweging je spijsvertering. "Luister zeker naar je spijsvertering. Het is handig als je een beetje weet hoe deze werkt, dan kun je veranderingen eerder opmerken", zegt Rook.

Om mensen te helpen luisteren naar hun buik, heeft de Maag Lever Darm Stichting eerder dit jaar de campagne Listen to your guts geïntroduceerd. De gratis spijsverteringstest kan je hepen om inzicht te krijgen hoe het met jouw spijsvertering gesteld is.

