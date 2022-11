Deze tips kunnen helpen bij het voorkomen van uitstelgedrag

Iedereen stelt weleens een taak uit tot de volgende dag. Waarom vertonen we uitstelgedrag? En hoe kom je ervanaf?

"Waarom vandaag doen, wat je tot morgen kunt uitstellen?", is een populaire uitspraak onder studenten. "Ongeveer de helft van de studenten vertoont uitstelgedrag", zegt Margriet Sitskoorn, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Tilburg University. Ze schreef er het boek Tijd tekort | tijd genoeg over. "Bij volwassenen is dit 20 procent."

Er zijn verschillende oorzaken van uitstelgedrag. "Je hebt er geen zin in", noemt Sitskoorn de meest voorkomende reden. "Of het past niet bij de manier waarop je je energie verdeelt over bepaalde taken. Voor de ene persoon werkt het om het direct te doen, voor de ander om het op te knippen, en weer een ander werkt tegen de deadline aan."

Uitstelgedrag kan voortkomen uit 'toekomstdenken'. "Je denkt dat je op een ander tijdstip wel in de stemming bent om die ene taak te doen", legt de hoogleraar uit. "Uitstellen lijkt dan een goed plan, tot je dat volgende moment weer uitstelt. Zo kun je door blijven gaan."

Hersenen spelen belangrijke rol bij uitstelgedrag

Schuif je een opdracht door naar de volgende dag, dan kan dat ook een psychische oorzaak hebben. "Je kunt het moeilijk of spannend vinden", zegt Marleen Derks, psycholoog en oprichter van de Piekerpoli. "Vaak gaat dit gepaard met denken aan doemscenario's. Je kunt hierdoor je creativiteit verliezen en uiteindelijk depressieve gevoelens ervaren."

Door het 's ochtends gelijk te doen, kun je er niet tegen opzien en heb je geen tijd om te bedenken hoe iets kan misgaan.

Marleen Derks, psycholoog en oprichter Piekerpoli

Uitstelgedrag heeft te maken met de prefrontale hersenschors, het hersengebied achter je voorhoofd en de oogkassen. Dat deel van je hersenen wordt onder meer aangesproken als je bijvoorbeeld probeert afspraken en opdrachten in te plannen. "Maar dit deel wordt ook actief als je focust en bij het in bedwang houden van je impulsen. Werkt dat minder goed, zul je sneller uitstelgedrag vertonen."

'Slik de kikker' en train je brein

Daarnaast werkt het vooruitschuiven ook op het pijn- en genotsysteem van de hersenen. "Genot wordt geprikkeld als je direct iets 'lekkers' kunt doen", zegt Sitskoorn. "Pijn wordt geprikkeld door bijvoorbeeld bovenstaande psychische redenen. Om die pijn te verlagen, ga je dus iets leuks doen, en daarmee stimuleer je weer het genot."

Wanneer uitstellen 'vervelend' maar niet ernstig is, raadt Derks de 'slik die kikker'- methode van Brian Tracey aan. "Je belangrijkste en grootste taak kun je zien als een levende kikker die je moet opeten", legt de oprichter van de Piekerpoli uit. "Door het 's ochtends gelijk te doen, kun je er niet tegen opzien en heb je geen tijd om te bedenken hoe iets kan misgaan."

Verbindingen in de hersenen worden sterker als je iets vaker doet. Dat maakt het ook makkelijker bepaalde handelingen uit te voeren.

Margriet Sitskoorn, hoogleraar Klinische Neuropsychologie

Het uitstellen van taken kun je ook afleren door je brein te trainen. "Verbindingen in de hersenen worden sterker als je iets vaker doet", zegt Sitskoorn. "Dat maakt het ook makkelijker bepaalde handelingen uit te voeren, en dat kan ervoor zorgen dat je taken niet langer uitstelt."

Visualiseer, breng structuur aan en maak afspraken

Een andere manier om van het uitstellen af te komen, is visualiseren. "Door alle stappen voor je te zien", zegt Derks. "Hierdoor heb je het eigenlijk al een keer gedaan. In de topsport wordt dit ook toegepast, door bijvoorbeeld Epke Zonderland."

Een andere 'gouden' tip is structuur aanbrengen. "Je hebt een bepaalde voorspelbaarheid nodig om in een flow te komen", vertelt Derks. "Sta bijvoorbeeld iedere ochtend iets eerder op, zodat je alvast wat kunt werken als je nog fris en helder bent."

Wat ook kan helpen, is afspraken maken met een vriend of familielid. "Dat maakt het moeilijker om uit te stellen, we stellen iemand liever niet teleur", vertelt de psycholoog.

Wanneer uitstelgedrag leidt tot afzondering, stress of depressieve gevoelens, is het belangrijk om hulp in te schakelen. Derks: "Door liever te zijn voor jezelf en vertrouwen te hebben in jezelf wordt die ene opdracht ineens een stuk minder spannend."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen