Klein beetje alcohol tijdens zwangerschap kan hersenstructuur foetus aantasten

Het is een veelgehoord advies voor vrouwen om geen alcohol te drinken tijdens de zwangerschap. Oostenrijkse onderzoekers benadrukken dat vrouwen in die periode beter elk glas alcohol kunnen laten staan. Ook kleine beetjes kunnen de hersenen van de foetus aantasten, concluderen ze in een nieuwe studie

Alcohol kan tal van gezondheidsproblemen opleveren voor de ongeboren baby. Er kunnen vroeggeboortes plaatsvinden, de groei van de baby kan vertragen en het kind loopt ook risico op gedrag-, spraak- en leerproblemen.

Een baby heeft veel minder capaciteit om alcohol om te zetten. Als een vrouw alcohol drinkt, kan dat in het vruchtwater bij de foetus terechtkomen en schade aanbrengen.

Voor de studie namen onderzoekers 24 hersenscans van foetussen onder de loep. De vrouwen waren tussen de 22 en 36 weken zwanger. Meerderen hadden in die periode alcohol gedronken, maar de hoeveelheid verschilde per aanstaande moeder. Drie moeders gaven aan dat zij enkele glazen per week dronken, terwijl een ander meer dan veertien glazen per week dronk.

Onduidelijk wat effect op lange termijn is

De onderzoekers zeggen dat zij "duidelijke veranderingen" zagen in het foetale brein bij vrouwen die wél alcohol gedronken hadden. Met name in het onderdeel van het brein dat later over de taalontwikkeling in de kindertijd gaat, vertelt hoofdonderzoeker Patric Kienast. "Dit zagen we ook bij moeders die relatief weinig hadden gedronken."

Het is nog niet duidelijk welk effect de aangetaste hersenstructuur heeft op de ontwikkeling van het kind na de geboorte. "We moeten wachten tot de kinderen ouder zijn", zegt Kienast. "Maar we kunnen ervan uitgaan dat het een rol speelt bij eventuele ontwikkelingsproblemen van het kind."

Kienast wil met het onderzoek benadrukken dat kleine beetjes alcohol ook al schadelijk kunnen zijn. Dat is volgens hem nog te vaak een punt van discussie. Het onafhankelijke Nederlandse Trimbos-kennisinstituut is het in ieder geval met de Oostenrijkse onderzoekers eens. "Van geen enkele hoeveelheid alcohol kan met zekerheid gesteld worden dat dit ongevaarlijk is voor het (on)geboren kind."

De onderzoeksresultaten worden volgende week gepresenteerd bij een bijeenkomst van radiologen in de Verenigde Staten.

