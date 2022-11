Zo voorkom je droge lippen en raak je niet verslaafd aan lippenbalsem

Nu het buiten kouder wordt en je meer binnen zit, heb je vaker last van droge lippen. Kun je droge lippen voorkomen en hoe kun je ze het best verzorgen?

De huid van je lippen is anders opgebouwd dan de huid van bijvoorbeeld je voorhoofd of kin. Dit zie je al aan de kleur. Doordat de hoornlaag erg dun is, zie je onderliggende bloedvaatjes goed liggen.

Je lippen zijn een stuk gevoeliger voor invloeden van buitenaf, weet Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie. "Ook zitten er nauwelijks talgklieren in de lippen, waardoor ze zichzelf minder goed vet kunnen houden."

Waar worden droge lippen door veroorzaakt?

Je herkent droge lippen aan scheurtjes, kloofjes en schilfertjes. Een bekende oorzaak is droge lucht en dat is in de winter vaak het geval. Marije Kroon, dermatoloog en fleboloog aan het Medisch Centrum Jan van Goyen: "De lage luchtvochtigheid kan dan droge lippen veroorzaken. Ook zitten we vaker binnen. De lucht in huizen of op kantoor is soms erg droog."

Blootstelling aan zonlicht (uv-straling) is een andere oorzaak van droge lippen. "UV-straling kan lippen uitdrogen in de zomer, maar ook op een zonnige winterdag. Zeker in de bergen, bijvoorbeeld op wintersport", zegt Kroon.

Dit kan je doen tegen droge lippen

"Daarom is het belangrijk om een goede SPF aan te brengen. Deze zit soms al in een lippenbalsem. Vaak is de SPF relatief laag (15), ook om deze reden is het goed om de balsem meerdere keren per dag te gebruiken."

Uitdroging kan ook de oorzaak zijn van droge lippen. Drink daarom voldoende om je lichaam te hydrateren. Soms zijn geneesmiddelen, zoals plastabletten of middelen tegen acne, de boosdoener.

Bepaalde stoffen in balsems irriteren de kwetsbare huid van de mond, waardoor je nooit van die droge, gebarsten lippen afkomt.

Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatolgie

Verslaafd aan lippenbalsem

Om droge lippen te verzorgen, is het belangrijk om een goede lippenbalsem te gebruiken. Beide experts raden aan om een lippenbalsem te kiezen die niet te veel irriterende stoffen, zoals parfum bevat.

"Bepaalde stoffen in balsems irriteren de kwetsbare huid van de mond", waarschuwt Ultee. "Daardoor kom je nooit van die droge, gebarsten lippen af. Die irritatie heb je meestal zelf niet eens door. Je hebt alleen het gevoel dat je moet blijven smeren."

De onderzoeksarts adviseert om geen lippenbalsem met smaakjes en kleurtjes te gebruiken. Ook mint en eucalyptus kun je beter vermijden, omdat ze de huid van de lippen snel irriteren en kunnen beschadigen. Een goed product kun je daarentegen blijven gebruiken, zeggen Ultee en Kroon. Pure vaseline en olie hebben de voorkeur.

Wil je een stapje verder gaan, dan kun je in de ingrediëntenlijst zoeken naar actieve stoffen die de huidbarrière herstellen en versterken, zoals panthenol en ceramiden.

Gescheurde mondhoeken

Heb je herhaaldelijk last van ruwe of gebarsten lippen, dan kan het zijn dat het ceramidenniveau van je lippen niet optimaal is, zegt Ultee. "In dat geval is alleen vaseline vaak niet afdoende en zijn ingrediënten als niacinamide belangrijk om te gebruiken."

Heb je vaak last hebt van gescheurde mondhoeken, dan kan er sprake zijn van mondhoekeczeem. Soms gaat dit gepaard met een schimmelinfectie. Dit heeft dan een andere aanpak nodig, Ultee: "Het best ga je hiervoor naar de huisarts."

Door het likken droogt de huid van de lippen en de huid eromheen alleen maar meer uit.

Marije Kroon, dermatoloog en fleboloog

De gewoonte om lippen steeds af te likken, is ook een oorzaak van droge lippen. Het vocht op de lippen verdampt en neemt vocht uit de lippen mee. Bovendien kan te veel likken aan de lippen leiden tot lipeczeem, ook wel lip licking dermatitis genoemd.

Voorkom een vicieuze cirkel

"Lip licking dermatitis komt best vaak voor, vooral bij kinderen. Door het likken droogt de huid van de lippen en de huid eromheen alleen maar verder uit. Hierdoor ontstaat een neerwaartse spiraal", zegt Kroon. Een belangrijk advies om droge lippen te voorkomen (en te genezen), is dan ook om de lippen niet te bevochtigen.

Heb je veel last hebt van droge lippen dan is het goed om aandacht te besteden aan de mogelijke oorzaken. Als je het gevoel hebt dat je blijft smeren en de deur niet uit kunt zonder je lippenbalsem, doe je er goed aan de ingrediëntenlijst te checken, zeggen beide experts. Met een slechte lippenbalsem smeer je jezelf droge lippen aan en dan beland je al snel in een vicieuze cirkel.

